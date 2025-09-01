Павловск — это не только царский дворец и живописный парк, но и живой город с уникальным характером и своей историей. Я покажу и расскажу вам то, чего не бывает на классических экскурсиях.
О бриллиантовом князе, Штраусе, внебрачных детях, владельцах и обитателях Павловска — об этом пойдёт наш разговор.
Время начала: 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00
Описание экскурсии
Проходя мимо замка Бип, дачи Брюллова, великолепных храмов, деревянных и каменных особняков и значимых построек города, мы с вами:
- Вспомним имена трёх великих женщин, которым Павловск обязан своим существованием
- Разберёмся, кто такой солёный мужик и как вальсы Иоганна Штрауса зазвучали на берегах реки Славянки
- Побеседуем о художниках, архитекторах, купцах и внебрачных детях
- Упомянём русских поэтов, чья жизнь прямо или косвенно связана с Павловском и чьи стихи и по сей день звучат здесь
- Поговорим о строительстве железных дорог, а ещё о том, как в начале 20 века хранили продукты
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mazda 3. Дорога от Петербурга до Павловска занимает 1–1,5 часа (из-за этого продолжительность экскурсии может меняться в пределах 30 минут)
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- Путешественниц просим взять платки на голову: в рамках экскурсии планируется посещение православных храмов
во вторник и четверг в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в среду и пятницу в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00 и 11:15, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00, в среду и пятницу в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00 и 11:15, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я покажу вам город волшебный, неповторимый. Средоточие культуры и искусства, концентрацию жизни, столицу империи. Покажу таким, каким его вижу я. Вы, возможно, сможете из него уехать, но уже точно никогда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Наталья
1 сен 2025
Экскурсия по городу Павловск, рассказ о его истории, значимых людях и событиях.
Очень понравилось изложение материала, владение предметом. Обязательно рекомендую всем, кто хочет провести день в приятной компании умной красивой женщины
Ирина
28 июл 2025
Александра профессионал высочайшего уровня, прекрасно владеющий материалом и обладающий очень оригинальной подачей данных. Я была в восторге! Интеллект и потрясающая эрудиция впечатлили. Да и просто, красивая и очень приятная в общении девушка! Всем рекомендую! Оценка на 6+
