Пешеходный квест в Санкт-Петербурге по парку «Екатерингоф» (без гида)

Мы — за креативные прогулки, поэтому предлагаем вам нескучно исследовать парк «Екатерингоф».
Вы будете работать со старинными картами и фото, сравнивать детали, искать закономерности и разгадывать архитектурные загадки.
Не просто узнаете исторические факты, а прочувствуете атмосферу этого места и увидите парк совершенно по-новому.
Описание квеста
На квесте вы:
- пройдёте по самой старой улице Екатерингофа и найдёте улицу-призрак, которой сегодня нет на карте города.
- увидите Нарвские триумфальные ворота и узнаете, почему в 19 веке именно здесь проходила граница парка.
- выйдете к живописному пруду, у которого тоже своя история.
- отыщете остатки петровской резиденции.
- окажетесь у реки Екатерингофки и рассмотрите индустриальные пейзажи старого Петербурга.
- научитесь «читать» архитектуру, памятники и даже деревья.
Что вы узнаете:
- каким был парк в 18 веке.
- как это место стало городом.
- как и почему менялся парк и его посетители.
- какова история местных дач и праздничных петербургских традиций.
- что такое маёвка и как её отмечали в разные эпохи.
И немного технических деталей:
- В игровом чате вы получите карту парка, задания и исторические материалы для их решения.
- Правильным ответом может быть место, до которого нужно дойти, либо короткое слово или словосочетание.
- После выполнения задания открывается историческая информация о найденном объекте.
- Можно пользоваться подсказками.
Организационные детали
- Квест проходит в Telegram, поэтому для участия необходим стабильный интернет. Пожалуйста, учитывайте: при сбоях связи или работы мессенджера доступ к игре может быть временно ограничен.
- После бронирования вы получите ссылку для внесения оставшейся оплаты. После оплаты откроется доступ к игре. Перед началом прогулки необходимо разрешить Telegram доступ к геопозиции («Всегда»/«Бессрочно» или «8 часов» — в зависимости от модели телефона).
- Квест можно поставить на паузу и продолжить позже в удобное время.
- В парке есть отличный туалет, но нет кафе, поэтому можно захватить с собой кофе и плюшку — так прогулка станет ещё уютнее.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Мы проводим экскурсии и интерактивные программы с 2013 года — наша команда очень любит свой край и не устаёт находить в нем что-то новое. Мы преображаем традиционные туристические маршруты, показываем
