Лесотехническая академия — удивительный уголок Петербурга за пределами центра.
Здесь вы попадаете в особый мир: старинная архитектура, деревянные домики, коттеджи с садами… Мы предлагаем не просто погулять по парку академии, а устроить мини-приключение. Вам предстоит встретить тех, кто не может покинуть мир живых. Сможете помочь им обрести покой?
Здесь вы попадаете в особый мир: старинная архитектура, деревянные домики, коттеджи с садами… Мы предлагаем не просто погулять по парку академии, а устроить мини-приключение. Вам предстоит встретить тех, кто не может покинуть мир живых. Сможете помочь им обрести покой?
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
В парке Лесотехнической академии стоит побывать в любом случае — там очень красиво! А наш квест сделает прогулку более увлекательной и поможет не пропустить любопытные места. Решая задания, вы погрузитесь в историю академии и узнаете легенды, которые о ней сложились.
Организационные детали
- Идеально проходить квест в светлое время суток с мая по сентябрь
- Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 2,9 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки Станция Ланская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 183 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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