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Лесотехническая академия — удивительный уголок Петербурга за пределами центра.



Здесь вы попадаете в особый мир: старинная архитектура, деревянные домики, коттеджи с садами… Мы предлагаем не просто погулять по парку академии, а устроить мини-приключение. Вам предстоит встретить тех, кто не может покинуть мир живых. Сможете помочь им обрести покой?