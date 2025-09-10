Добро пожаловать в Петербург — город символов и загадок! Вы насладитесь красотой мистических мест и погрузитесь в мир тайн, которые прячутся за каждым углом.
В каких квартирах пропадали люди? Чьих призраков можно встретить у каналов? Узнаете на экскурсии! А также увидите дом, где жил Распутин, посетите ротонду на Гороховой и отыщете «нехорошую квартиру».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Толстовский дом, где расположена «нехорошая квартира».
- Ротонду на Гороховой улице — самое мистическое место Петербурга.
- Доходный дом Елисеевых, где мы попробуем раскрыть тайны самого успешного купца города.
- Дом, в котором жил Распутин. Здесь поговорим о его жизни и событиях, связанных с ним.
- Двор со статуей, исполняющей желания.
И узнаете:
- Какие архитектурные элементы имеют магическое значение.
- Где в Петербурге находился масонский орден.
- Чьи призраки бродят по каналам.
- Действительно ли Распутин был магом.
- Где находятся зловещие квартиры, в которых пропадали люди.
- Какие витражи отгоняют нечисть.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 143 туристов
Привет! Меня зовут Илья, с 2013 года организую неформальные экскурсии в Питере. Мне нравится знакомиться с людьми и делиться историями о моём городе. А также получать новые знания от гостей из разных мест планеты. Это помогает мне чувствовать, что я говорю со всем миром. Экскурсии для вас провожу я и коллеги из моей команды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 сен 2025
Прекрасная экскурсия, гид Марина очень интересно рассказывала, по пути к местам обсуждали ещё исторические моменты Петербурга. Конечно, экскурсия специфичная, но если вам интересны мистические истории, то как первый ознакомительный этап рекомендую. Для меня было даже маловато, хочется ещё больше экскурсию, потому что время пролетело незаметно 🤭
Е
Елена
21 авг 2025
Классная экскурсия! Гид Марина заинтересовывает с первых минут! Ходили по атмосферным местам: ротонда, питерские заброшки, парадные, квартира Распутина и др. Нам очень понравилось, хотим еще 🔥
Н
Надя
12 авг 2025
Нам гид Марина провела для нас отличную увлекательную экскурсию, приятно провели время и узнали много секретов загадочного Питера.
Е
Екатерина
28 июл 2025
Огромное спасибо за великолепную экскурсию. Маршрут построен очень грамотно. На каждом шагу буквально гид рассказывал что-то новое и интересное. Не было "висящих пауз" или ненужной скучной информации. Безусловно, экскурсия на любителя. Информация тематическая. Но это делает экскурсию неповторимой. Спасибо.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
