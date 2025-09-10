Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 143 туристов

Привет! Меня зовут Илья, с 2013 года организую неформальные экскурсии в Питере. Мне нравится знакомиться с людьми и делиться историями о моём городе. А также получать новые знания от гостей из разных мест планеты. Это помогает мне чувствовать, что я говорю со всем миром. Экскурсии для вас провожу я и коллеги из моей команды.