Погрузиться в атмосферу аристократического Петербурга вам позволят две жемчужины города — Юсуповский дворец и музей Фаберже. Мы приглашаем вас увидеть парадные залы и домашний театр князей с подлинной сценой 19 века. А ещё оценить творения ювелиров и девять императорских пасхальных яиц, которые вернулись на родину спустя столетие.

Описание экскурсии

Юсуповский дворец

Бывшая резиденция пяти поколений князей Юсуповых. Интерьеры почти полностью сохранились с дореволюционных времён, за что дворец называют энциклопедией аристократического вкуса. Вы увидите парадную лестницу в античном стиле, анфиладу гостиных и домашний театр, который работает до сих пор.

Музей Фаберже

Здесь вы увидите творения ювелиров дореволюционной России: золото, драгоценные камни, эмали и фантазийные предметы. Жемчужина коллекции — девять императорских пасхальных яиц Фаберже, вернувшихся на Родину спустя почти сто лет. В экспозиции также есть полотна Айвазовского, Брюллова и Поленова.

По дороге — пока автобус едет по Невскому проспекту и Исаакиевской площади, а также между музеями — гид расскажет о династии Юсуповых и истории дома Фаберже.

