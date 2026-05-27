Погрузиться в атмосферу аристократического Петербурга вам позволят две жемчужины города — Юсуповский дворец и музей Фаберже. Мы приглашаем вас увидеть парадные залы и домашний театр князей с подлинной сценой 19 века.
А ещё оценить творения ювелиров и девять императорских пасхальных яиц, которые вернулись на родину спустя столетие.
Описание экскурсии
Юсуповский дворец
Бывшая резиденция пяти поколений князей Юсуповых. Интерьеры почти полностью сохранились с дореволюционных времён, за что дворец называют энциклопедией аристократического вкуса. Вы увидите парадную лестницу в античном стиле, анфиладу гостиных и домашний театр, который работает до сих пор.
Музей Фаберже
Здесь вы увидите творения ювелиров дореволюционной России: золото, драгоценные камни, эмали и фантазийные предметы. Жемчужина коллекции — девять императорских пасхальных яиц Фаберже, вернувшихся на Родину спустя почти сто лет. В экспозиции также есть полотна Айвазовского, Брюллова и Поленова.
По дороге — пока автобус едет по Невскому проспекту и Исаакиевской площади, а также между музеями — гид расскажет о династии Юсуповых и истории дома Фаберже.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
- Входные билеты с экскурсиями в музеях включены в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. По требованию музея экспозиции внутри могут показывать местные гиды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Дети до 18 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Студенты
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5171 туриста
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
