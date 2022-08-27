в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 23:30

Полюбоваться разводными мостами с бокалом шампанского и услышать рассказ профессионального гида
Невозможно в полной мере познакомиться с Петербургом, если вы не любовались его разводными мостами в блеске вечерних огней.
Приглашаем вас погрузиться в атмосферу ночного города: вы проплывете по рекам и каналам, понаблюдаете за разводом мостов с бокалом шампанского. А рассказы нашего гида сделают прогулку не только романтичной, но и увлекательной.
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Реки, каналы и огни ночного города. Наш водный маршрут охватит весь исторический центр: теплоход пройдёт по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней Канавке и Большой Неве. С палубы вам откроется вид на Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Юсуповский дворец, Мариинский театр и многие другие символы Северной столицы.
Развод мостов. Приближается кульминация нашей прогулки: кораблик выходит в акваторию красавицы-Невы! С лучшего ракурса вы увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а затем проплывёте под ними в огнях ночной подсветки, наслаждаясь бокалом шампанского.
Истории и легенды. Петербург полон мифов и преданий — самое время узнать о них побольше! С помощью нашего гида вы убедитесь, что часть городских баек — вовсе не выдумки, а реальные истории. Вы перенесётесь в эпоху, когда лодок и яхт в Петербурге было не меньше, чем повозок и карет. Узнаете о самых страшных наводнениях и подсчитаете петербургские мосты: выясните, под каким из них пролетал легендарный Чкалов, какой превратили в долговую тюрьму, а на каком нужно загадывать желания.
Организационные детали
Экскурсия проходит в сопровождении гида, на комфортабельном теплоходе вместимостью до 20 пассажиров
На теплоходе предусмотрены закрытая и открытая палубы
В стоимость также входит бокал шампанского
Захватите с собой куртку или ветровку, на воде всегда холоднее
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 23:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Дети до 18 лет
4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 23:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69451 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень все понравилось. И маршрут и гид. Единственно было очень холодно, поэтому одевайте все что можете тёплое, выдавали одеяла, но они не спасали. И ещё микрофон бы получше, не всегда было хорошо слышно.
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Ольга
Все было замечательно! Не первый раз в Петербурге, но впервые на разводке мостов. На ночной город смотришь по-другому, он более загадочный! Большое спасибо Александре за интересный рассказ!
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Александра
Что понравилось: - хотя лодка - самая обычная, в ней было мало людей. Во всех остальных таких же лодках битком набито обычно. А так комфортно удалось сидеть. - маршрут логичный: сначала по читать дальшеуменьшить
каналам, а потом к разводу мостов во время выплыли на большую Неву - смотреть развод мостов с воды оказалось очень эффектно, безумно красиво, и прям атмосфера ожидания невероятная - водитель идеально подплыл к разведению трёх мостов.
Что не понравилось: -не было указано название судна, поэтому мы просто стояли ждали непонятно чего, и гид нам в итоге звонил, оказалось, нас все ждали. А там же несколько лодок на причале -раньше у этих гидов по отзывам были крутые катеры, а сейчас стандартная лодка. Ожидали другого, но все равно понравилось. -гид часто говорила про здания на каналах, но не было ясно про какие. Иногда позже, иногда раньше говорила. -после того как развод мостов закончился, мы ещё минут 30 ждали, пока баржи проедут, чтобы пришвартоваться. При этом другие такие же лодки уже куда-то уплыли. Возможно, есть смысл высаживать, где есть возможность, чтобы не ждать.
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Марианна
Спасибо большое Светлане, за море полученных положительных эмоций . И водителю катера .
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Р
Роман
За время короткого пребывания в Петербурге, неожиданно, данная экскурсия оказалась самым впечатлившим мероприятием. Гид Александра была настоящим проводником по этому короткому туру, увлекла историческими экскурсами настолько, что даже без разводных читать дальшеуменьшить
мостов, её можно было бы слушать часами и ни на секунду не заскучать. Вот уж действительно человек любит свою работу! Спокойный маршрут по каналам Петербурга и потрясающий выход на Неву. Обогнули Петропавловскую крепость, выпили шампанского и засвидетельствовали развод мостов с лучшей обзорной точки. Не пожалел ни единого рубля и советовал бы всем обращаться за этим невероятным опытом сюда. Спасибо большое за вашу работу!!!
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Е
Елена
Александра - прекрасный гид, очень живо и интересно рассказывает, чувствуются богатый опыт и глубокие знания. Прогулка по каналам и большой Неве была чудесной. Развод мостов видели первый раз, это грандиозное читать дальшеуменьшить
зрелище. На воде было много корабликов от мала до велика, была чудесная погода и благосклонная Нева. Кораблик небольшой, капитан-волшебник и очень уверенно и спокойно лакировал среди копманьёнов и мы отлично провели время. Спасибо за экскурсию!
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