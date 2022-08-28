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Описание
Что вас ожидает
Реки, каналы и огни ночного города. Наш водный маршрут охватит весь исторический центр: теплоход пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней Канавке и Большой Неве. С палубы вам откроется вид на Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Юсуповский дворец, Мариинский театр и многие другие символы Северной столицы.
Развод мостов. Приближается кульминация нашей прогулки: кораблик выходит в акваторию красавицы-Невы! С лучшего ракурса вы увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а затем проплывете под ними в огнях ночной подсветки, наслаждаясь бокалом шампанского.
Истории и легенды. Петербург полон мифов и преданий — самое время узнать о них побольше! С помощью нашего гида вы убедитесь, что часть городских баек — вовсе не выдумки, а реальные истории. Вы перенесетесь в эпоху, когда лодок и яхт в Петербурге было не меньше, чем повозок и карет. Узнаете о самых страшных наводнениях и подсчитаете петербургские мосты: выясните, под каким из них пролетал легендарный Чкалов, какой превратили в долговую тюрьму, а на каком нужно загадывать желания.
Организационные детали
Экскурсия проходит в сопровождении гида, на комфортабельном теплоходе вместимостью до 20 пассажиров
На теплоходе предусмотрены закрытая и открытая палубы
В стоимость также входит бокал шампанского
Захватите с собой куртку или ветровку, на воде всегда холоднее
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 23:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на пристани
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 23:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 3220 экскурсий для 5732 туристов
Уже 14 лет мы организуем эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу в мини-группах. Гости всегда признательны нам за возможность забронировать такой продукт — тур в небольшой группе, так как это идеальный вариант для тех, кто не желает или не может ехать на экскурсию в больших автобусах. Для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас в Северной столице!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Елена
28 авг 2022
Отличная экскурсия по каналам Петербурга ночью с возможностью увидеть разводные мосты. Александра - замечательный экскурсовод, который понравился всей группе. С благодарностью из Беларуси.
А
Анна
27 авг 2022
Очень все понравилось. И маршрут и гид. Единственно было очень холодно, поэтому одевайте все что можете тёплое, выдавали одеяла, но они не спасали. И ещё микрофон бы получше, не всегда было хорошо слышно.
Александра
27 авг 2022
Самый обычный прогулочный теплоход Питера. За такие деньги можно было кораблик поинтереснее выбрать. Экскурсия в два часа даже для меня была утомительной. Можно было просто уложиться в час и только по Неве. Как только мы поехали по Фонтанке и каналам, меня клонило в сон. Возможно информация интересная, но нудновата местами. Бокал шампанского… ну это не бокал, а обычный бумажный стаканчик. Хотелось нормальной эстетики: красивый корабль и реально бокал шампанского, а получилось: обычный теплоход и бумажный стаканчик.
Юлия
27 авг 2022
Гид, прибыв на место не позвонила, пришлось самим искать - ночью с ребёнком- не очень удовольствие
Маршрут затянут, долгий рассказ и развод мостов с весьма неудачного ракурса (второй мост из трёх - уже был поднят когда мы к нему подплыли
Плед изначально нам предложили 1 на троих, ссылаясь на то, что их больше нет в наличии - после возмущений дали всем по одному. Мое мнение - поездка этих денег вообще не стоит
Александра
20 авг 2022
Что понравилось: - хотя лодка - самая обычная, в ней было мало людей. Во всех остальных таких же лодках битком набито обычно. А так комфортно удалось сидеть. - маршрут логичный: сначала по каналам, а потом к разводу мостов во время выплыли на большую Неву - смотреть развод мостов с воды оказалось очень эффектно, безумно красиво, и прям атмосфера ожидания невероятная - водитель идеально подплыл к разведению трёх мостов.
Что не понравилось: -не было указано название судна, поэтому мы просто стояли ждали непонятно чего, и гид нам в итоге звонил, оказалось, нас все ждали. А там же несколько лодок на причале -раньше у этих гидов по отзывам были крутые катеры, а сейчас стандартная лодка. Ожидали другого, но все равно понравилось. -гид часто говорила про здания на каналах, но не было ясно про какие. Иногда позже, иногда раньше говорила. -после того как развод мостов закончился, мы ещё минут 30 ждали, пока баржи проедут, чтобы пришвартоваться. При этом другие такие же лодки уже куда-то уплыли. Возможно, есть смысл высаживать, где есть возможность, чтобы не ждать.
И
Ирина
19 авг 2022
Очень захватывающее путешествие! Спасибо Саше за интересную информацию,новые впечатления. Бокал шампанского был кстати!!!
Е
Елена
18 авг 2022
Замечельная экскурсия, великолепные неповторимые виды ночного города, сказочная атмосфера! Были с ребенком 7 лет, сын в восторге! Спасибо организаторам!
Жанна
11 авг 2022
Чудесная экскурсия в небольшой группе! Экскурсовод Александра превосходный рассказчик, не хотелось отвлекаться ни на минуту на протяжении двух часов. Много интересных фактов, деталей, примеров. Настоящий знаток своего города. Обязательно буду рекомендовать экскурсию друзьям!
М
Михаил
31 июля 2022
Очень интересно и увлекательно провели время. Спасибо Александре за экскурс в историю Петербурга. Всем рекомендую!
Ольга
29 июля 2022
Все было замечательно! Не первый раз в Петербурге, но впервые на разводке мостов. На ночной город смотришь по-другому, он более загадочный! Большое спасибо Александре за интересный рассказ!
Н
Наталья
24 июля 2022
Самое большое удовольствие во время экскурсии мы получили, слушая гида Александру- очень обаятельную, интеллигентную, образованную девушку. Экскурсии с ней - это праздник! И кораблик был с ограниченным количеством экскурсантов- всего 8 человек присутствовало, и шампанское, и отличный капитан судна! Организация прошла на высшем уровне. Поразило количество людей у дворцового моста, ожидающих саму процедуру развода мостов. Огромное количество созерцателей на суше и на воде (в больших и маленьких суднах). От самого развода мостов я ожидала большего. Во-первых мы все жутко замерзли, пока катались по Неве, во-вторых кораблик наш отчалил от моста сразу после того, как он начал подъем (таковы правила) и мы уже смотрели на удаляющийся развод и это разочаровывает. Какого-либо музыкального сопровождения не было, освещение одной из створ моста сразу отключилось и развод был освещен однобоко и ущербно как-то. В общем, никакой атмосферности события мы не почувствовали. После Дворцового мы увидели развод Троицкого моста. Здесь просто поднялась одна крайняя правая створка моста, на всей остальной своей протяженности мост оставался непроницаем и обездвижен. Так как Петербург встретил нас полноводными своими реками, под другими мостами мы пройти не смогли в силу технических причин, а потому вернулись на причал. Рекомендовать экскурсию не могу в силу своего субъективного восприятия, так как ожидала чего-то большего и грандиозного, да и холод на Неве собачий,уж извините за прямоту. Но полученный опыт достаточно приятен, а истории жизни Петербурга из уст Александры - это отдельное удовольствие.
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Ксения
23 июля 2022
Очень понравилась экскурсия, не скучный рассказ экскурсовода.
Ольга
23 июля 2022
Гид Нина провела прекрасную экскурсию! Она - жемчужина экскурсионного Петербурга! Спасибо большое!
Р
Роман
23 июля 2022
За время короткого пребывания в Петербурге, неожиданно, данная экскурсия оказалась самым впечатлившим мероприятием. Гид Александра была настоящим проводником по этому короткому туру, увлекла историческими экскурсами настолько, что даже без разводных мостов, её можно было бы слушать часами и ни на секунду не заскучать. Вот уж действительно человек любит свою работу! Спокойный маршрут по каналам Петербурга и потрясающий выход на Неву. Обогнули Петропавловскую крепость, выпили шампанского и засвидетельствовали развод мостов с лучшей обзорной точки. Не пожалел ни единого рубля и советовал бы всем обращаться за этим невероятным опытом сюда. Спасибо большое за вашу работу!!!
Марианна
23 июля 2022
Спасибо большое Светлане, за море полученных положительных эмоций . И водителю катера .
Ещё 2 отзыва
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