в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 23:30

Невозможно в полной мере познакомиться с Петербургом, если вы не любовались его разводными мостами в блеске вечерних огней. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу ночного города: вы проплывете по рекам и каналам, понаблюдаете за разводом мостов с бокалом шампанского. А рассказы нашего гида сделают прогулку не только романтичной, но и увлекательной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Реки, каналы и огни ночного города. Наш водный маршрут охватит весь исторический центр: теплоход пройдёт по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней Канавке и Большой Неве. С палубы вам откроется вид на Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Юсуповский дворец, Мариинский театр и многие другие символы Северной столицы.

Развод мостов. Приближается кульминация нашей прогулки: кораблик выходит в акваторию красавицы-Невы! С лучшего ракурса вы увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а затем проплывёте под ними в огнях ночной подсветки, наслаждаясь бокалом шампанского.

Истории и легенды. Петербург полон мифов и преданий — самое время узнать о них побольше! С помощью нашего гида вы убедитесь, что часть городских баек — вовсе не выдумки, а реальные истории. Вы перенесётесь в эпоху, когда лодок и яхт в Петербурге было не меньше, чем повозок и карет. Узнаете о самых страшных наводнениях и подсчитаете петербургские мосты: выясните, под каким из них пролетал легендарный Чкалов, какой превратили в долговую тюрьму, а на каком нужно загадывать желания.

Организационные детали