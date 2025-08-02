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Развод мостов на автобусе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Развод мостов на автобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
На автобусе
3 часа
50 отзывов
Водная прогулка
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с разведением мостов
Питерские вечера удивляют: раскрывающиеся мосты, белые ночи и архитектурные шедевры. Откройте Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и многое другое
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 23:00
4 авг в 23:00
1700 ₽ за человека
Таинство разводных мостов (в группе)
На автобусе
4 часа
40 отзывов
Водная прогулка
Таинство разводных мостов: ночная экскурсия в группе
Погрузитесь в ночную атмосферу Санкт-Петербурга на водной прогулке. Увидите развод мостов, услышите истории о мифах и легендах города
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
1400 ₽ за человека
Ночной Петербург в огнях: на автобусе по вечернему городу
На автобусе
2.5 часа
Водная прогулка
Ночной Петербург в огнях: на автобусе по вечернему городу
Увидеть грифонов, сфинксов и разводку мостов - в свете фонарей
Начало: На Лиговском проспекте
5 авг в 23:45
8 авг в 23:45
1500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов на автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автобусная экскурсия по ночному Петербургу + разведение мостов
  2. Таинство разводных мостов (в группе)
  3. Ночной Петербург в огнях: на автобусе по вечернему городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Невский проспект
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Финский Залив
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  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов на автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 1700. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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