Водная прогулка
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с разведением мостов
Питерские вечера удивляют: раскрывающиеся мосты, белые ночи и архитектурные шедевры. Откройте Невский, Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и многое другое
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Сегодня в 23:00
4 авг в 23:00
1700 ₽ за человека
Водная прогулка
Таинство разводных мостов: ночная экскурсия в группе
Погрузитесь в ночную атмосферу Санкт-Петербурга на водной прогулке. Увидите развод мостов, услышите истории о мифах и легендах города
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
1400 ₽ за человека
Водная прогулка
Ночной Петербург в огнях: на автобусе по вечернему городу
Увидеть грифонов, сфинксов и разводку мостов - в свете фонарей
Начало: На Лиговском проспекте
5 авг в 23:45
8 авг в 23:45
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов на автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов на автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 1700. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Развод мостов на автобусе», 90 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь