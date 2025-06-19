Вы посмотрите на Петербург глазами жителя петровской эпохи! Император мечтал, чтобы горожане передвигались по каналам — как в Венеции, поэтому фасады домов, набережные и дворцы обращены к рекам, а не к дорогам. На теплоходе со стеклянной крышей вы проплывёте по центру, послушаете аудиогид, увидите достопримечательности и сделаете по-настоящему питерские фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На теплоходе, водные по каналу грибоедова

Описание аудиогида

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Мы стартуем с удобного причала — прямо в центре Петербурга. Маршрут проходит по Фонтанке, Мойке и Неве, под главными мостами города.

За время экскурсии вы рассмотрите главные достопримечательности, услышите легенды, редкие факты и узнаете, как менялся город с течением веков.

Итак, вы увидите:

Летний сад

Михайловский замок

Памятник Чижику-Пыжику

Семимостье на Крюковом канале

Никольские ряды

Эрмитаж и Дворцовую набережную

Стрелку Васильевского острова

Петропавловскую крепость

Организационные детали