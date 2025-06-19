Мои заказы

Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом

Прокатиться на комфортабельном теплоходе и увидеть город мечты Петра I
Вы посмотрите на Петербург глазами жителя петровской эпохи! Император мечтал, чтобы горожане передвигались по каналам — как в Венеции, поэтому фасады домов, набережные и дворцы обращены к рекам, а не к дорогам.

На теплоходе со стеклянной крышей вы проплывёте по центру, послушаете аудиогид, увидите достопримечательности и сделаете по-настоящему питерские фото.
5
2 отзыва
Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом
Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом
Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом

Описание аудиогида

  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Мы стартуем с удобного причала — прямо в центре Петербурга. Маршрут проходит по Фонтанке, Мойке и Неве, под главными мостами города.

За время экскурсии вы рассмотрите главные достопримечательности, услышите легенды, редкие факты и узнаете, как менялся город с течением веков.

Итак, вы увидите:

  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Памятник Чижику-Пыжику
  • Семимостье на Крюковом канале
  • Никольские ряды
  • Эрмитаж и Дворцовую набережную
  • Стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид
  • Дети до 5 лет — бесплатно без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный билет в кассе причала
  • Все теплоходы имеют две палубы: закрытую и открытую
  • При необходимости капитан предоставит пледы (оплачиваются отдельно)
  • С собой можно проносить только бутилированную воду
  • Длительность экскурсии 1–1,5 ч. (зависит от загруженности водного пространства)
  • Возможен вариант бронирования билета на открытое время. Вы выбираете дату посещения, а подойти на прогулку можете в любое время с 11:00 до 20:00 (уточнять в сообщениях)

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аничкого моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2072 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
читать дальшеуменьшить

проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Элла
Попали на кораблик быстро.
Пледы оказались платными
На верхней палубе плоховато слышно.
Экскурсия интересная и последовательная
Делали фото и по возвращению магнитики. . 600р
Попали на кораблик быстро.
И
Приятная, достаточно комфортная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Интересный рассказ аудиогида. Подойдет любой категории туристов.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Петербург с воды: по рекам и каналам с аудиогидом»

На частном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
740 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
134 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
На катере Ferrari - по рекам и каналам Петербурга + разводные мосты
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
-
15%
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
На катере Ferrari - по рекам и каналам Петербурга + разводные мосты
Скорость, стиль, роскошь - и прекрасные виды города
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8500 ₽10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
На катере
Водные по каналу Грибоедова
1 час
-
5%
871 отзыв
Аудиогид
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка по главным водным артериям города с аудиогидом
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1710 ₽1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1500 ₽ за человека