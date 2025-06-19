Вы посмотрите на Петербург глазами жителя петровской эпохи! Император мечтал, чтобы горожане передвигались по каналам — как в Венеции, поэтому фасады домов, набережные и дворцы обращены к рекам, а не к дорогам.
На теплоходе со стеклянной крышей вы проплывёте по центру, послушаете аудиогид, увидите достопримечательности и сделаете по-настоящему питерские фото.
Описание аудиогида
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Мы стартуем с удобного причала — прямо в центре Петербурга. Маршрут проходит по Фонтанке, Мойке и Неве, под главными мостами города.
За время экскурсии вы рассмотрите главные достопримечательности, услышите легенды, редкие факты и узнаете, как менялся город с течением веков.
Итак, вы увидите:
- Летний сад
- Михайловский замок
- Памятник Чижику-Пыжику
- Семимостье на Крюковом канале
- Никольские ряды
- Эрмитаж и Дворцовую набережную
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид
- Дети до 5 лет — бесплатно без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный билет в кассе причала
- Все теплоходы имеют две палубы: закрытую и открытую
- При необходимости капитан предоставит пледы (оплачиваются отдельно)
- С собой можно проносить только бутилированную воду
- Длительность экскурсии 1–1,5 ч. (зависит от загруженности водного пространства)
- Возможен вариант бронирования билета на открытое время. Вы выбираете дату посещения, а подойти на прогулку можете в любое время с 11:00 до 20:00 (уточнять в сообщениях)
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Аничкого моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2072 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Попали на кораблик быстро.
Пледы оказались платными
На верхней палубе плоховато слышно.
Экскурсия интересная и последовательная
Делали фото и по возвращению магнитики. . 600р
И
Приятная, достаточно комфортная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Интересный рассказ аудиогида. Подойдет любой категории туристов.
