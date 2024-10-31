Осенью в Петергофе проходит знаменитый праздник фонтанов, который длится всего два дня и привлекает тысячи путешественников. В этом году он будет посвящён Александру Пушкину и году семьи. Вы увидите невероятное представление с трёхмерными проекциями, световыми эффектами и пиротехникой. На сценах выступят театральные актёры, а завершится действие грандиозным салютом.
Описание экскурсии
Ежегодное шоу проходит в Нижнем парке Петергофа и посвящается важным датам, событиям и людям. Этой осенью главной темой станут год семьи и сказки Пушкина.
Вы увидите масштабный световой фонтан, полюбуетесь высокотехнологичным шоу и уникальным спектаклем с участием петербургских актёров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Мы встретимся у станции метро «Звенигородская» и вернёмся туда же
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 24 туристов
Мы — команда людей, влюблённых в путешествия. Наша миссия — показать вам, что интересное может быть совсем рядом. А ещё — дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах на 45-50 мест. Ждём вас на наших экскурсиях и в наших турах!Задать вопрос
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