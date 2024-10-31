Осенью в Петергофе проходит знаменитый праздник фонтанов, который длится всего два дня и привлекает тысячи путешественников. В этом году он будет посвящён Александру Пушкину и году семьи. Вы увидите невероятное представление с трёхмерными проекциями, световыми эффектами и пиротехникой. На сценах выступят театральные актёры, а завершится действие грандиозным салютом.

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Описание экскурсии

Ежегодное шоу проходит в Нижнем парке Петергофа и посвящается важным датам, событиям и людям. Этой осенью главной темой станут год семьи и сказки Пушкина.

Вы увидите масштабный световой фонтан, полюбуетесь высокотехнологичным шоу и уникальным спектаклем с участием петербургских актёров.

Организационные детали