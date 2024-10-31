Петергоф: закрытие фонтанов

Посетить незабываемое шоу в одном из самых красивых парков страны
Осенью в Петергофе проходит знаменитый праздник фонтанов, который длится всего два дня и привлекает тысячи путешественников. В этом году он будет посвящён Александру Пушкину и году семьи. Вы увидите невероятное представление с трёхмерными проекциями, световыми эффектами и пиротехникой. На сценах выступят театральные актёры, а завершится действие грандиозным салютом.
Петергоф: закрытие фонтанов
Петергоф: закрытие фонтанов
Петергоф: закрытие фонтанов

Описание экскурсии

Ежегодное шоу проходит в Нижнем парке Петергофа и посвящается важным датам, событиям и людям. Этой осенью главной темой станут год семьи и сказки Пушкина.

Вы увидите масштабный световой фонтан, полюбуетесь высокотехнологичным шоу и уникальным спектаклем с участием петербургских актёров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Мы встретимся у станции метро «Звенигородская» и вернёмся туда же
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
скидка
40%
74 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 33001 980 за всё до 2 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
На машине
82 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 734 за всё до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам на автомобиле с профессиональным гидом
На машине
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам