Вместе с гидом вы пройдёте по атмосферным дворикам и небанальным местам Петроградки, узнаете, почему именно этот остров притягивал знаменитых художников, и услышите истории о творческих салонах и необычных традициях эпохи.
В стоимость включен завтрак с игристым или кофе, а материалы об авангарде превратят прогулку в настоящее интеллектуальное и гастрономическое путешествие по «петербургскому Монмартру».
В стоимость включен завтрак с игристым или кофе, а материалы об авангарде превратят прогулку в настоящее интеллектуальное и гастрономическое путешествие по «петербургскому Монмартру».
Описание экскурсииИменно Петроградка была моей первой средой обитания в Питере — это коммуналка с милейшими соседями. Особенно помню семейную пару, детьми пережившими блокаду, — они называли Петроградку Парижем. А еще застолья с солеными огурцами, дух семейственности, истории и переживания. Именно эти жизненные зарисовки вкупе с любовью к истории вылились в экскурсию по небанальным местам острова. Петроградка и правда похожа на Монмартр — я проведу вас по ее ярким дворикам, расскажу о художниках, которые здесь жили и продолжают жить, и покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове. Вы узнаете:
- Кто и как вывел русскую культуру авангардизма на мировую вершину.
- Какой русский авангардист является любимым художником Татьяны Черниговской.
- Что включает в себя «Манифест футуристической кухни» и как авангардисты создавали скульптуры из еды.
- Почему именно Петроградка притягивала художников-авангардистов — Малевича, Филонова, Матюшина, Гуро.
- Какие творческие салоны были популярны в 19 и 20 веках.
- Какие места посещали гении, украшавшие собой Петроградскую сторону • Что отмечали и дегустировали в знаковых заведениях Петроградской стороны. Завтрак сопровождается презентацией, монографиями, журналистскими расследованиями и буклетами по русскому авангарду.
По пятницам и воскресеньям в 11.00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Завтрак (шампанское, чай или кофе на выбор, канапе)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- По запросу можем организовать фотосессию во время арт-завтрака в окружении картин - 4000 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гатчинская улица, 18
Завершение: Ул. Гатчинская, 18
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам и воскресеньям в 11.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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