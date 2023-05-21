Тайны и легенды Петропавловской крепостиСовершите незабываемую прогулку по Петропавловской крепости! Вас ждут предания и мифы, городские легенды и таинственные, а подчас даже пугающие истории самого загадочного места в городе. Вы погрузитесь в мрачновато-привлекательную атмосферу старой крепости и узнаете секреты, спрятанные от глаз обычных туристов.

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