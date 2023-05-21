Индивидуальная аудиоэкскурсия по Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Квест адресован всем, кто неравнодушен к загадкам Петербурга.
Если вы любите мистические истории, если вас привлекают тайны, замешанные на исторических фактах и исследованиях - добро пожаловать на нашу аудиоэкскурсию по Петропавловской крепости!
Если вы любите мистические истории, если вас привлекают тайны, замешанные на исторических фактах и исследованиях - добро пожаловать на нашу аудиоэкскурсию по Петропавловской крепости!
Ближайшие даты:
21
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22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Петропавловская крепость
- Санкт-Петербургский монетный двор
- Петропавловский собор
- Иоанновский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тайны и легенды Петропавловской крепостиСовершите незабываемую прогулку по Петропавловской крепости! Вас ждут предания и мифы, городские легенды и таинственные, а подчас даже пугающие истории самого загадочного места в городе. Вы погрузитесь в мрачновато-привлекательную атмосферу старой крепости и узнаете секреты, спрятанные от глаз обычных туристов.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Уникальный маршрут, охватывающий секретные места, знаковые сооружения крепости + выход за её пределы
- Информация об открытых событиях в крепости и местах для свободного посещения
- Рекомендации небанальных и интересных точек для фотосъёмки с видами на парадный Петербург
- Что не входит
- Музеи, усыпальницы и временные выставки — билеты приобретаются самостоятельно (по желанию)
- Проход в потерну, вход на Невскую куртину и колокольню — билеты приобретаются отдельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Александровский парк, 4, Санкт-ПетербургЗавершение: Петропавловская крепость, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании