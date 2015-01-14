Что вы можете увидеть 🤩

Петропавловская крепость – это уникальное место – город внутри города. Отсюда началось строительство Санкт-Петербурга. Вы узнаете кто строил крепость, при каких обстоятельствах, как использовалась крепость в разные времена.

Особенность Петропавловской крепости в ее идеальной сохранности – ведь построенная по последним технологиям своего времени, в боевых действиях крепость ни разу не принимала участия.

Самое уникальное место Петропавловской крепости – это Петропавловской собор, который является не просто храмом, а еще и памятником Северной войне, и самое главное – усыпальницей всех Российских императоров от Петра Великого до Николая II.

Во время экскурсии у вас появиться возможность войти, и что немаловажно, беспрепятственно выйти, из самой важной и неприступной политической тюрьмы Российской империи - Тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

Идеальное время для начала – это до полудня. Ровно в 12.00 с Нарышкина бастиона раздастся полуденный выстрел. Ранние гости крепости смогут стать свидетелем этого события.

Отправляйтесь в занимательное путешествие в сердце Санкт-Петербурга - Петропавловскую крепость!