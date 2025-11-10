Заряженный гаджет, Telegram, наушники — и вы готовы к увлекательному путешествию по Петропавловской крепости.
Вы погрузитесь в атмосферу Петровской эпохи, увидите собор, где покоятся императоры, и услышите о полуденной пушке, которая стреляет до сих пор. Разгадаете тайну Петровских ворот и разберётесь в судьбах узников Трубецкого бастиона.
Вы погрузитесь в атмосферу Петровской эпохи, увидите собор, где покоятся императоры, и услышите о полуденной пушке, которая стреляет до сих пор. Разгадаете тайну Петровских ворот и разберётесь в судьбах узников Трубецкого бастиона.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
Прогуливаясь в своём темпе и делая паузы, когда только пожелаете, вы узнаете:
- Как Петропавловская крепость стала символом Санкт-Петербурга
- Почему именно здесь находится усыпальница царей
- Сколько времени провёл Достоевский в тюрьме крепости
- Как Иоанновский мост соединил эпохи
- Почему Монетный двор — историческая ценность
- Как ботик Петра I стал олицетворением морского могущества
И многое другое!
Как проходит аудиоэкскурсия
- Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет
- Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда
Организационные детали
- После бронирования мы пришлём вам ссылку на доплату. После оплаты в Telegram-боте откроется доступ к экскурсии. Доступ предоставляется на один аккаунт
- Билеты в музеи на территории Петропавловской крепости и Петропавловской собор вы покупаете самостоятельно
- Сразу после бронирования на вашу почту придёт ссылка на карту вкусных мест Петербурга и не только;)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донестиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
5610 ₽
7480 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия
Погрузиться в историю нерушимой крепости Петербурга и получить яркие снимки от профи
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
Завтра в 12:00
11 ноя в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.