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Именно в Петропавловской крепости можно получить представление об истории города начиная с истоков, а также проследовать за развитием Петербурга как столицы империи и как колыбели революции.



Мы не только исследуем территорию крепости, но и заглянем в собор, где покоятся российские императоры. И побываем в «Русской Бастилии» — политической тюрьме.