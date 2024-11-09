Именно в Петропавловской крепости можно получить представление об истории города начиная с истоков, а также проследовать за развитием Петербурга как столицы империи и как колыбели революции.
Мы не только исследуем территорию крепости, но и заглянем в собор, где покоятся российские императоры. И побываем в «Русской Бастилии» — политической тюрьме.
Мы не только исследуем территорию крепости, но и заглянем в собор, где покоятся российские императоры. И побываем в «Русской Бастилии» — политической тюрьме.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
От общего — к частному
- Заячий остров — самый маленький остров на территории Санкт-Петербурга. Расскажем, как он привлёк внимание Петра I и почему дата основания крепости стала датой рождения нового города.
- Территория крепости, построенная по всем правилам фортификации для защиты от врага. Новые термины, карта крепости, главные ворота не останутся без нашего внимания.
- Образцовые дома начала 18 века, различные постройки, в том числе действующий Монетный двор.
- Петропавловский собор — первый кафедральный собор Санкт-Петербурга и самая высокая историческая постройка на территории города.
- Политическая тюрьма, отражающая историю не только города, но и всей страны.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор и тюрьму: взрослый — 1000 ₽, учащиеся — 550 ₽, пенсионеры — 450 ₽.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Заячьем острове
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 424 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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