Эта экскурсия — для тех, кто хочет познакомиться с историей города, начиная со времен основания Петропавловской крепости. На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по улицам и проспектам, полюбуетесь архитектурой Северной столицы и сделаете несколько фото-остановок. А после побываете в Петропавловском соборе и раскроете тайны русской Бастилии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные символы Петербурга

На автобусе мы проедем по парадным проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города: ансамблями Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли, у легендарного крейсера Аврора и на фоне величественного Исаакиевского собора.

Экскурсия по Петропавловской крепости

Это настоящий «город в городе»: вместе с гидом вы осмотрите типовые постройки времен Петра I и здание Монетного двора, где и сегодня чеканят монеты и медали.

Посетите Петропавловский собор, чей шпиль-игла украшает панораму Петербурга, и услышите о захороненных здесь представителях царской семьи.

Затем побываете в тюрьме Трубецкого бастиона: кто стал узником этих темниц и какие условия раньше были в таких заведения — будут рассказы об этом и других мрачных деталях.

После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить прогулку по территории и при желании подняться на стены крепости.

Организационные детали