Петербург за 5 часов с посещением тюрьмы, крепости и собора
Увидеть главные памятники города, посетить Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона
Эта экскурсия — для тех, кто хочет познакомиться с историей города, начиная со времен основания Петропавловской крепости.
На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по улицам и проспектам, полюбуетесь архитектурой Северной столицы и сделаете несколько фото-остановок. А после побываете в Петропавловском соборе и раскроете тайны русской Бастилии.
На автобусе мы проедем по парадным проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города: ансамблями Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли, у легендарного крейсера Аврора и на фоне величественного Исаакиевского собора.
Экскурсия по Петропавловской крепости
Это настоящий «город в городе»: вместе с гидом вы осмотрите типовые постройки времен Петра I и здание Монетного двора, где и сегодня чеканят монеты и медали. Посетите Петропавловский собор, чей шпиль-игла украшает панораму Петербурга, и услышите о захороненных здесь представителях царской семьи. Затем побываете в тюрьме Трубецкого бастиона: кто стал узником этих темниц и какие условия раньше были в таких заведения — будут рассказы об этом и других мрачных деталях.
После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить прогулку по территории и при желании подняться на стены крепости.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, экскурсия по Петропавловской крепости, входные билеты с экскурсией по Петропавловскому собору и тюрьме Трубецкого бастиона
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Школьник (7-17 лет)
2000 ₽
Дошкольник
1500 ₽
Льготный*
2000 ₽
Взрослый
2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5878 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
–
2
1
1
–
Т
Татьяна
Экскурсия была очень интересная, познавательная. Мария много всего рассказала. Время пролетело очень быстро. После экскурсия с гидом можно посетить там же самостоятельно музеи и кафе. Да и добраться обратно можно без особого труда. остановки все близко.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
Были на экскурсии 2 июля, очень понравилось. Встреча состоялась в холле гостинице "Октябрьская", где нас встретила гид Ольга Ивановна. Ее хочется отметить отдельно, большой профессионал в своём деле. За что читать дальшеуменьшить
ей спасибо. Экскурсия проходила на большом комфортабельном автобусе, программа составлена интересно, первая часть посвящена осмотру основных достопримечательностей города (соответствует заявленной программе). Время на обед не предусмотрено. Последние 2 часа отведены на осмотр Петропавловской крепости (тюрьма и собор), куда вас привозит автобус, и уезжает - это финальная точка экскурсии, выбираться оттуда придется самостоятельно, что не доставляет больших неудобств, а даёт возможность задержаться в крепости и посетить остальные музеи.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Понравилось очень Лев Вульфович как гид шикарно вписывается в дворцовых залах, в хорошем смысле слова. Хорошо подчёркивает, что вы находитесь в культурной столице страны с её великим прошлым. Служба поддержки работает без укоризнено, оперативно помогли найтись отставшему от экскурсии посетителю.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Отличная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Анна Петровна
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лидия
Отличная экскурсия, отличный гид. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Посетили все заявленные объекты. Экскурсовод рассказывал интересно. Снижена общая оценка из-за того, что в описании экскурсии было заявлена продолжительность 5,5 часов, а по факту было 4,5 часа. Некоторые объекты были посещены очень быстро, с оценкой видели и хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург за 5 часов с посещением тюрьмы, крепости и собора»