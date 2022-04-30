Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона

Групповая
Эта экскурсия — для тех, кто хочет познакомиться с историей города, начиная со времен основания Петропавловской крепости.

На автобусе в группе до 45 человек вы проедете по улицам и проспектам, полюбуетесь архитектурой Северной столицы и сделаете несколько фото-остановок.

А после побываете в Петропавловском соборе и раскроете тайны русской Бастилии.
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные символы Петербурга

На автобусе мы проедем по парадным проспектам и набережным Северной столицы, любуясь визитными карточками города: ансамблями Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли, у легендарного крейсера Аврора и на фоне величественного Исаакиевского собора.

Экскурсия по Петропавловской крепости

Это настоящий «город в городе»: вместе с гидом вы осмотрите типовые постройки времен Петра I и здание Монетного двора, где и сегодня чеканят монеты и медали.
Посетите Петропавловский собор, чей шпиль-игла украшает панораму Петербурга, и услышите о захороненных здесь представителях царской семьи.
Затем побываете в тюрьме Трубецкого бастиона: кто стал узником этих темниц и какие условия раньше были в таких заведения – будут рассказы об этом и других мрачных деталях.

После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить прогулку по территории и при желании подняться на стены крепости.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, экскурсия по Петропавловской крепости, входные билеты с экскурсией по Петропавловскому собору и тюрьме Трубецкого бастиона

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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