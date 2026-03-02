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обходом островков. Мы катались на небольшом суденышке по Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу и Зимней канавке, а потом сделали шикарный разворот прямо в Неве. Очень душевно было, капитан отлично справился. Гид просто супер, красивая и с замечательным взглядом на город. Она постоянно заботилась о нас, предупреждала про низкие мосты, потому что там реально нужно успеть наклониться)) Чувствовалось, что мы не просто туристы, а как будто с хорошим другом гуляли. Впечатления остались только самые приятные. В общем спасибо ребятам, все было просто отлично!