Прогулка по рекам и каналам — лучший способ познакомиться с Петербургом и почувствовать его ритм.
Маршрут проходит сразу по нескольким водным артериям: от широкой Невы до уютных каналов с низкими мостами
Маршрут проходит сразу по нескольким водным артериям: от широкой Невы до уютных каналов с низкими мостами
Описание аудиогида
- Прогулка на однопалубном теплоходе по Неве, Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу.
- Виды исторического центра с воды.
- Экскурсия от аудиогида.
Организационные детали
- Приходите за 15 минут до отправления, чтобы успеть получить посадочный талон.
- Продолжительность: 1 час 40 минут.
- Прогулка проходит на однопалубном теплоходе с крытой и открытой палубами.
- По маршруту встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами.
- Маршрут может быть изменён по решению капитана в зависимости от погодных условий или ограничений на акватории.
- Маршрут является круговым, что подразумевает посадку и высадку пассажиров на нескольких причалах на протяжении маршрута.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Зимняя канавка" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5880 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
От этой пристани отправляются классные прогулки по рекам и каналам города, можно выбрать спокойный маршрут с выходом на Большую Неву или более смелый вариант с заходом в Финский залив и
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А
Компания оказалась довольно неплохой, экскурсии были интересными и цены приятные. На теплоходе можно было выбрать посидеть внутри под крышей или выйти на открытую палубу под ветерок. В целом все оставило положительные впечатления.
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Я
Все очень чисто, в общем понравилось, никаких проблем не было.
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В
В общем, всё было просто отлично, правда) Мы прокатились с ветерком🍾
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А
Компания отличная! По крайней мере, цены у них кажутся одними из самых доступных, если смотреть по сравнению с другими предложениями.
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Л
Хочу выразить благодарность за отличную поездку. Все было организовано на высоком уровне, чувствуешь, что работа сделана профессионально. Впечатления хорошие, и при этом было комфортно и безопасно.
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