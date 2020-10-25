45 отзывов оставили туристы

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Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом

Проплыть по главным водным артериям города на теплоходе

3.9
45 отзывов
Афина
Афина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Водная прогулка 👣 – отличная возможность рассмотреть Петербург с лучших ракурсов.

На теплоходе в группе до 50 человек вы проплывете под мостами Фонтанки, Крюкова канала и Мойки, полюбуетесь парадными фасадами и набережными города.

А аудиосопровождение наполнит прогулку 👣 интересными рассказами о Северной столице.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 535 ₽ за человека

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Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом

Что вас ожидает

Стандартный маршрут экскурсии 🧭 проходит по «большому кругу» рек и каналов Петербурга: Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке и Неве.

Вы увидите

  • Набережные Петербурга
  • Кованые ограды Летнего сада
  • Исаакиевский собор
  • Инженерный замок 🏰
  • Зимний дворец
  • Петропавловская крепость
  • Кони Клодта на Аничковом мосту
  • Семимостье на Крюковом канале
  • Особняки и дворцы, где жили Пушкин, князья Юсуповы и графы Строгановы
    А еще отыщете дома-близнецы на Фонтанке, вспомните легендарного Чижика-Пыжика и услышите аудио-истории 📖 о городе и его жителях.

Организационные детали

Как проходит прогулка 👣

  • Теплоходная прогулка 👣 не предполагает сопровождения гида: на корабле 🛳️ будет работать аудиогид
  • Экскурсия ⛳ пройдет на теплоходе (до 50 мест), есть открытая палуба и теплая закрытая с панорамными окнами. Рекомендуем взять с собой теплую одежду, поскольку сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам. Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука аудиогида значительно выше.
  • Из-за интенсивного трафика движения судов в высокий сезон днем возможна небольшая задержка отправления теплохода

Второй вариант маршрута
Если уровень воды сильно поднимается, теплоход не может пройти под мостами малых рек и каналов: в этом случае мы следуем по Фонтанке и Неве. Прогнозировать уровень воды сложно, поэтому капитан может менять маршрут по своему усмотрению.

Начало и место завершения
🚩 на набережной Фонтанки
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Афина
Афина
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

45 отзывов оставили туристы

25 окт 2020
Отличная экскурсия! Чистый и уютный теплоход. Прекрасный маршрут 🗺
16 окт 2020
С воды вид на город просто супер! Это лучше чем просто пешком пройти, цена приятная)))
16 окт 2020
Начало экскурсии задержали почти на час, сидеть вечером у воды и ждать было очень холодно
Афина
Ответ гида:Анна, 08 октября в 18-00 рейс был задержан, но не на час, как вы пишете, а максимум на 25-30 минут, поскольку ожидали опаздывающих других путешественников, а после этого до 21-00 рейсов не было. Всем путешественникам приносились извинения. Возможно, вы пришли за 30 минут до рейса, поэтому суммарно пришлось ждать 1 час. Сожалеем, что возникла такая ситуация.
12 окт 2020
Вместе с друзьями получили огромное удовольствие от экскурсии и насладились видами Петербурга с воды. Даже непродолжительный дождик не испортил настроения-в закрытой части судна было слышно аудиогид так же хорошо, как и на открытой палубе. Спасибо за приятную прогулку.
9 окт 2020
Нам все понравилось, но очень жаль, что отказавшись от третьей купленной заранеее экскурсии не вернулись денежные средства. (
8 окт 2020
Экскурсия понравилась. Все видно, слышно. Информация интересная.
5 окт 2020
Покарался маршрут очень коротким
4 окт 2020
Экскурсия очень понравилась - интересный рассказ гида, красивейшие места. Гида слышно отлично (сидели наверху, на открытой части). Всё организовано замечательно, большое спасибо!
24 сен 2020
Сопровождающего гида на борту нет (аудиогид на борту только), учитывайте этот момент при выборе. В целом прогулка организована была хорошо, без очередей, правда отплытие было с запозданием минут на 15 не понятно с чем связанное. Катер чистый со всеми удобствами, есть открытая палуба и застекленная. Рекомендую.
11 сен 2020
Все замечательно, один минус аудиогид, с живым гораздо интереснее было бы
Алёна
6 сен 2020
отличная водная прогулка, информация предоставлена ёмко и интересно. Рекомендую 👍🏻
4 сен 2020
Отправление от пристани на 1. 5 часа позже обозначенного времени по брони.
Афина
Ответ гида:Здравствуйте, Алексей! Мы очень признательны Вам за выбор экскурсии. Сожалеем, что по техническим причинам в день Вашей дневной экскурсии состоялся перенос рейса на более позднее время. В качестве альтернативы, во избежание длительного ожидания начала рейса, сотрудники судоходной компании принесли Вам извинения и предложили альтернативные варианты - перенос на другой день или перенос на следующий рейс через 1 час. Будем рады новым встречам с Вами.
24 авг 2020
Чудесно и великолепно! Советую всем! Только теплее одевайтесь или берите плед с собой...
22 авг 2020
Хорошая экскурсия по воде с аудио-гидом, приятно и с пользой провела час на борту.
Светлана
19 авг 2020
На теплоходе не созданы условия для путешествия в плохую погоду. На нижней палубе слышимость аудиогида очень низкая. Отсутствуют аптечки для оказания первой медицинской помощи. Остановить кровь от полученной травмы не предоставилось возможным.
Афина
Ответ гида:Здравствуйте, Светлана! Благодарим Вас за выбор экскурсии. К сожалению, Ваше утверждение о том, что на теплоходе "не созданы условия для путешествия в плохую погоду", не соответствует действительности - теплоход "Атлант", на котором Вы свершали экскурсию, оборудован открытой верхней палубой и теплой нижней палубой с панорамным остеклением, судно отличается повышенной комфортностью, безопасностью. Кроме того, слышимость на нижней палубе, напротив, всегда высока, в отличие от верхней палубы. Перед началом экскурсии всех пассажиров информируют о необходимости соблюдать технику безопасности. Каждое судно оборудовано аптечками для оказания первой медицинской помощи. Согласно правилам перевозок, среди членов экипажа отсутствует доктор, и не требуется обучение членов экипажа основам оказания первой медицинской помощи - она оказывается береговыми специализированными службами. В Вашем случае требовалась оказать профессиональную помощь, а не использовать содержимое аптечки, поэтому экипажем была вызвана карета Скорой помощи, и медицинская помощь была оказана своевременно. При соблюдении техники безопасности, травм бы не возникло, и медицинская помощь не потребовалась бы.
Ещё 30 отзывов

Афина проводит ещё 1 экскурсию

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