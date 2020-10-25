45 отзывов оставили туристы

Афина

Ответ гида: Здравствуйте, Светлана! Благодарим Вас за выбор экскурсии. К сожалению, Ваше утверждение о том, что на теплоходе "не созданы условия для путешествия в плохую погоду", не соответствует действительности - теплоход "Атлант", на котором Вы свершали экскурсию, оборудован открытой верхней палубой и теплой нижней палубой с панорамным остеклением, судно отличается повышенной комфортностью, безопасностью. Кроме того, слышимость на нижней палубе, напротив, всегда высока, в отличие от верхней палубы. Перед началом экскурсии всех пассажиров информируют о необходимости соблюдать технику безопасности. Каждое судно оборудовано аптечками для оказания первой медицинской помощи. Согласно правилам перевозок, среди членов экипажа отсутствует доктор, и не требуется обучение членов экипажа основам оказания первой медицинской помощи - она оказывается береговыми специализированными службами. В Вашем случае требовалась оказать профессиональную помощь, а не использовать содержимое аптечки, поэтому экипажем была вызвана карета Скорой помощи, и медицинская помощь была оказана своевременно. При соблюдении техники безопасности, травм бы не возникло, и медицинская помощь не потребовалась бы.