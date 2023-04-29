По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)

Отправиться в путешествие по Северной Венеции и взглянуть на достопримечательности с нового ракурса

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Приглашаем на комфортную часовую прогулку по морской и речной столице России. Вы пройдёте по Парадной Неве и старинным каналам города. Оцените величественные архитектурные ансамбли Петербурга с воды.

А в конце займёте лучшие зрительские места с видом на Петропавловскую крепость и увидите исполнение традиции, заведённой ещё Петром I.
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
По Неве и каналам - на частном катере (с полуденным выстрелом пушки)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на частном катере

Путешествие проходит на комфортном судне в отличном техническом состоянии. Вместимость до 6 пассажиров. На случай непогоды есть тент и пледы. По вашей просьбе капитан включит вашу любимую музыку.

Достопримечательности на маршруте

Историческая территория порта, Ростральные колоны, Кунсткамера, Египетские сфинксы на набережной, Академия художеств, Благовещенский мост, Медный всадник, здание Адмиралтейства, Дворцовая набережная, Летний сад, самый маленький памятник в Петербурге на Фонтанке, Михайловский замок и павильон Росси в Михайловском саду, последний дом Пушкина, комплекса строений Эрмитажа и Зимняя канавка.

Затем вы вернётесь в Парадную Неву и отправитесь к Петропавловской крепости. Займёте лучшие зрительские места и увидите исполнение традиции, которой уже больше 300 лет, — полуденный выстрел пушки.

Дополнительные опции

Также вы можете пригласить в сопровождение профессионального гида и насладиться прогулкой под увлекательный рассказ о центре Петербурга. Все наши гиды — аттестованные экскурсоводы.

Организационные детали

Особенности программы и дополнительные опции

  • Водная прогулка проводится с 1 мая до закрытия сезона навигации Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки
  • Возможна посадка с центральных причалов (Летний сад, Адмиралтейство, Медный всадник и др.) за доплату 1500 руб.
  • Дополнительно вы можете заказать экскурсию с гидом — ориентировочная стоимость составит 4000 руб., детали уточняйте при бронировании
  • По запросу мы также можем организовать для вас другие водные маршруты, стоимость рассчитывается отдельно

Правила на борту

  • В течение прогулки не допускается употребление красного вина и других красящих напитков. Допустимо белое/розовое вино и напитки светлых цветов.
  • Мы не принимаем на борт людей в состоянии сильного алкогольного опьянения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кронверкском проливе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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