Приглашаем на комфортную часовую прогулку по морской и речной столице России. Вы пройдёте по Парадной Неве и старинным каналам города. Оцените величественные архитектурные ансамбли Петербурга с воды. А в конце займёте лучшие зрительские места с видом на Петропавловскую крепость и увидите исполнение традиции, заведённой ещё Петром I.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на частном катере

Путешествие проходит на комфортном судне в отличном техническом состоянии. Вместимость до 6 пассажиров. На случай непогоды есть тент и пледы. По вашей просьбе капитан включит вашу любимую музыку.

Достопримечательности на маршруте

Историческая территория порта, Ростральные колоны, Кунсткамера, Египетские сфинксы на набережной, Академия художеств, Благовещенский мост, Медный всадник, здание Адмиралтейства, Дворцовая набережная, Летний сад, самый маленький памятник в Петербурге на Фонтанке, Михайловский замок и павильон Росси в Михайловском саду, последний дом Пушкина, комплекса строений Эрмитажа и Зимняя канавка.

Затем вы вернётесь в Парадную Неву и отправитесь к Петропавловской крепости. Займёте лучшие зрительские места и увидите исполнение традиции, которой уже больше 300 лет, — полуденный выстрел пушки.

Дополнительные опции

Также вы можете пригласить в сопровождение профессионального гида и насладиться прогулкой под увлекательный рассказ о центре Петербурга. Все наши гиды — аттестованные экскурсоводы.

Организационные детали

Особенности программы и дополнительные опции

Водная прогулка проводится с 1 мая до закрытия сезона навигации Из-за погоды возможны отмена или перенос прогулки

Возможна посадка с центральных причалов (Летний сад, Адмиралтейство, Медный всадник и др.) за доплату 1500 руб.

Дополнительно вы можете заказать экскурсию с гидом — ориентировочная стоимость составит 4000 руб., детали уточняйте при бронировании

По запросу мы также можем организовать для вас другие водные маршруты, стоимость рассчитывается отдельно

Правила на борту