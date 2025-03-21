По району Пески - на авто + посещение Смольного собора

Исследовать район купцов, башибузуков и революционеров и зайти в его главный храм
Пески — удивительный район.

Он образован слободой мастеровых, которая превратилась в купеческую сторону, затем — в «кладовку» города, где доживали век небогатые вдовушки. После — в гнездо первых ласточек организованной преступности. И, наконец, в главный очаг событий 1917 года. Добавьте к этому Смольный институт благородных девиц, и вы получите невероятно интересное место.
По району Пески - на авто + посещение Смольного собора
По району Пески - на авто + посещение Смольного собора
По району Пески - на авто + посещение Смольного собора
Ближайшие даты:
21
мар23
мар25
мар26
мар27
мар30
мар31
мар
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Отправимся с площади Восстания от гостиницы, исторически называвшейся «Северной», по Суворовскому проспекту к Рождественской церкви в сердце района Пески.

Посмотрим купеческие дома в Овсянниковском саду и на бывшем Калашниковском (ныне Бакунина) проспекте.

Проедем по Синопской набережной, где ещё многое напоминает о главной житнице Петербурга.

Заглянем в Невскую ратушу — место, где современный комплекс для государственной власти сочетается с доходными домами эконом-класса.

Заедем в Смольный собор и осмотрим его от звонницы до подцерковья. А также взглянем на жилые корпуса Смольного института благородных девиц.

Заглянем на Таврическую и Тверскую улицы, где староверческая церковь соседствует с домом «ночного губернатора» Петербурга и Таврическим садом.

Закончим у метро «Чернышевская», где улица Шпалерная открывает вид и на теплицы Таврического сада, и на бывшие «Кресты».

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле HAVAL M6 2024 г. в.
  • Возможно проведение экскурсии для групп от 4 до 6 человек по предварительном заказу (за день) на минивэне Mercedes Vito. Стоимость — 18 000 ₽
  • При желании вы можете посетить текущие выставки в Смольном соборе — билеты на них оплачиваете самостоятельно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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