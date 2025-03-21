Он образован слободой мастеровых, которая превратилась в купеческую сторону, затем — в «кладовку» города, где доживали век небогатые вдовушки. После — в гнездо первых ласточек организованной преступности. И, наконец, в главный очаг событий 1917 года. Добавьте к этому Смольный институт благородных девиц, и вы получите невероятно интересное место.
Описание экскурсии
Отправимся с площади Восстания от гостиницы, исторически называвшейся «Северной», по Суворовскому проспекту к Рождественской церкви в сердце района Пески.
Посмотрим купеческие дома в Овсянниковском саду и на бывшем Калашниковском (ныне Бакунина) проспекте.
Проедем по Синопской набережной, где ещё многое напоминает о главной житнице Петербурга.
Заглянем в Невскую ратушу — место, где современный комплекс для государственной власти сочетается с доходными домами эконом-класса.
Заедем в Смольный собор и осмотрим его от звонницы до подцерковья. А также взглянем на жилые корпуса Смольного института благородных девиц.
Заглянем на Таврическую и Тверскую улицы, где староверческая церковь соседствует с домом «ночного губернатора» Петербурга и Таврическим садом.
Закончим у метро «Чернышевская», где улица Шпалерная открывает вид и на теплицы Таврического сада, и на бывшие «Кресты».
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле HAVAL M6 2024 г. в.
- Возможно проведение экскурсии для групп от 4 до 6 человек по предварительном заказу (за день) на минивэне Mercedes Vito. Стоимость — 18 000 ₽
- При желании вы можете посетить текущие выставки в Смольном соборе — билеты на них оплачиваете самостоятельно