Пески — удивительный район. Он образован слободой мастеровых, которая превратилась в купеческую сторону, затем — в «кладовку» города, где доживали век небогатые вдовушки. После — в гнездо первых ласточек организованной преступности. И, наконец, в главный очаг событий 1917 года. Добавьте к этому Смольный институт благородных девиц, и вы получите невероятно интересное место.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Иветта Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Отправимся с площади Восстания от гостиницы, исторически называвшейся «Северной», по Суворовскому проспекту к Рождественской церкви в сердце района Пески.

Посмотрим купеческие дома в Овсянниковском саду и на бывшем Калашниковском (ныне Бакунина) проспекте.

Проедем по Синопской набережной, где ещё многое напоминает о главной житнице Петербурга.

Заглянем в Невскую ратушу — место, где современный комплекс для государственной власти сочетается с доходными домами эконом-класса.

Заедем в Смольный собор и осмотрим его от звонницы до подцерковья. А также взглянем на жилые корпуса Смольного института благородных девиц.

Заглянем на Таврическую и Тверскую улицы, где староверческая церковь соседствует с домом «ночного губернатора» Петербурга и Таврическим садом.

Закончим у метро «Чернышевская», где улица Шпалерная открывает вид и на теплицы Таврического сада, и на бывшие «Кресты».

Организационные детали