Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Тема квеста — путешествие Петра I в Голландию. Ребята с помощью взрослых решат несколько увлекательных ребусов, задачек и головоломок. Узнают, за что Пётр полюбил Голландию и почему хотел превратить Петербург в русский Амстердам.
Сыграют в морской бой, отыщут послание в бутылке, а после выполнения всех заданий откроют настоящий клад. Вперёд, навстречу приключениям!
Сыграют в морской бой, отыщут послание в бутылке, а после выполнения всех заданий откроют настоящий клад. Вперёд, навстречу приключениям!
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 16 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы окажетесь на единственном рукотворном острове Петербурга. Пройдётесь по его периметру и выясните, почему именно здесь расположился остров с таким любопытным названием.
Дети будут перемещаться от одной точки к другой, разгадывать разнообразные головоломки и выполнять интересные задания: сыграют в морской бой, построят корабль, отыщут послание в бутылке.
Вместе с детьми вы узнаете:
- почему Пётр I так сильно любил Голландию и какие диковинки оттуда привёз
- что голландского в итоге вошло в русскую жизнь
- откуда появилось выражение «не лезь в бутылку»
- и ещё много-много интересного!
Выполнив все задания, ребята откроют клад с памятными подарками.
Организационные детали
Квест подходит для детей 6-13 лет, но может быть адаптирован для взрослых.
в среду в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Новую Голландию
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 752 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
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