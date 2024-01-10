Квест в мини-группе по Новой Голландии
Групповая квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз

Тема квеста — путешествие Петра I в Голландию. Ребята с помощью взрослых решат несколько увлекательных ребусов, задачек и головоломок. Узнают, за что Пётр полюбил Голландию и почему хотел превратить Петербург в русский Амстердам.

Сыграют в морской бой, отыщут послание в бутылке, а после выполнения всех заданий откроют настоящий клад. Вперёд, навстречу приключениям!
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Квест в мини-группе по Новой Голландии
Ближайшие даты:
10
янв
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янв
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Дети до 16 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь на единственном рукотворном острове Петербурга. Пройдётесь по его периметру и выясните, почему именно здесь расположился остров с таким любопытным названием.

Дети будут перемещаться от одной точки к другой, разгадывать разнообразные головоломки и выполнять интересные задания: сыграют в морской бой, построят корабль, отыщут послание в бутылке.

Вместе с детьми вы узнаете:

  • почему Пётр I так сильно любил Голландию и какие диковинки оттуда привёз
  • что голландского в итоге вошло в русскую жизнь
  • откуда появилось выражение «не лезь в бутылку»
  • и ещё много-много интересного!

Выполнив все задания, ребята откроют клад с памятными подарками.

Организационные детали

Квест подходит для детей 6-13 лет, но может быть адаптирован для взрослых.

в среду в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Новую Голландию
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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