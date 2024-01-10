Тема квеста — путешествие Петра I в Голландию. Ребята с помощью взрослых решат несколько увлекательных ребусов, задачек и головоломок. Узнают, за что Пётр полюбил Голландию и почему хотел превратить Петербург в русский Амстердам. Сыграют в морской бой, отыщут послание в бутылке, а после выполнения всех заданий откроют настоящий клад. Вперёд, навстречу приключениям!

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Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь на единственном рукотворном острове Петербурга. Пройдётесь по его периметру и выясните, почему именно здесь расположился остров с таким любопытным названием.

Дети будут перемещаться от одной точки к другой, разгадывать разнообразные головоломки и выполнять интересные задания: сыграют в морской бой, построят корабль, отыщут послание в бутылке.

Вместе с детьми вы узнаете:

почему Пётр I так сильно любил Голландию и какие диковинки оттуда привёз

что голландского в итоге вошло в русскую жизнь

откуда появилось выражение «не лезь в бутылку»

и ещё много-много интересного!

Выполнив все задания, ребята откроют клад с памятными подарками.

Организационные детали

Квест подходит для детей 6-13 лет, но может быть адаптирован для взрослых.