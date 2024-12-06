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Приглашаю вас познакомиться с бытовой стороной известной достопримечательности. Вы узнаете, где именно располагался порт на Васильевском острове и как был устроен. Увидите сохранившиеся постройки и услышите, когда сформировался архитектурный ансамбль места. Я расскажу, какую роль порт сыграл в истории России, и с какими выдающимися личностями был связан.