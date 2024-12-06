Приглашаю вас познакомиться с бытовой стороной известной достопримечательности. Вы узнаете, где именно располагался порт на Васильевском острове и как был устроен. Увидите сохранившиеся постройки и услышите, когда сформировался архитектурный ансамбль места. Я расскажу, какую роль порт сыграл в истории России, и с какими выдающимися личностями был связан.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На протяжении 18 века порт на Васильевском острове был крупнейшим в Российской империи. Я расскажу вам о его работе и поделюсь интересными фактами. Например: с 1780 года сначала помощником, а затем управляющим здесь служил поэт Александр Радищев.
В нашей программе:
- Биржа — центр архитектурного ансамбля порта на Стрелке Васильевского острова
- Ростральные колонны — речные маяки, указывавшие путь кораблям с Невы
- Таможня — место сбора 70% пошлин империи в середине 19 века
- Таможенная пристань со львами — место погрузки и разгрузки кораблей
- Портовый Гостиный двор — фрагмент постройки петровского Петербурга, в котором служил поэт и писатель Александр Радищев
- Новобиржевой Гостиный двор — с открытой галереей, похожей на торговые площади Европы
- Биржевой проезд — напоминание об исчезнувшей первой площади города, которая стала задним двором порта
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Длительность экскурсии 1 час 15 минут
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Родилась и живу в Санкт-Петербурге, городской исследователь со стажем больше 10 лет. Я занимаюсь сохранением культурного наследия (охраной памятников), люблю изучать малоизвестную историю города и узнавать новое о хорошо знакомых местах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
6 дек 2024
Спасибо большое, очень интересная по содержанию экскурсия! Я узнал для себя новые детали про портовую часть стрелки васильевского острова:) Очень здорово, что рассказ сопровождался фотографиями и распечатками - можно взглянуть и погрузиться в атмосферу той эпохи!
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