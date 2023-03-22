Моя экскурсия — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе. День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных людей, оказавшихся в блокаде. Мы пройдем от Кузнечного рынка к Дому Радио, Елисеевскому, театру Музкомедии, Филармонии, закончив у Невы. И соберем картину повседневной жизни ленинградцев в один из самых страшных периодов испытаний.

Описание

Что вас ожидает

Обыденная жизнь ленинградцев

На фоне общеизвестных ужасов, которые мы знаем о войне и блокаде, мы стали забывать, что в жизни горожан проходили и другие события. Люди работали, рожали и учили детей, устраивали выпускные балы, делали научные открытия, писали музыку и стихи мирового значения, просто ходили на концерты или банально — в парикмахерскую. Только все это делалось наперекор чудовищным обстоятельствам блокадной жизни. Во время нашей прогулки я расскажу о каждодневном подвиге жителей, не отделяя его от общеизвестных фактов блокады.

Голоса войны

Маршрут будет проходить через места, которые каждодневно собирали ленинградцев в годы блокады — они покажут нам повседневную бытовую жизнь города. Мы познакомимся с биографиями людей, чьи блокадные судьбы отразили жизнь большинства. Узнаем и о тех, кто на страданиях людей устроил свое благополучие и немалые капиталы. Перед нами откроются малоизвестные факты об особых планах Жукова по Ленинграду в случае его падения. Мы услышим настоящие «Голоса войны», сохраненные Ленинградским радио. И благодаря им почувствуем, что духовно питало жителей, услышим знаменитый Ленинградский метроном и разрывающую уши сирену авианалетов. А ещё я покажу вам фотографии, которые помогут почувствовать дух блокадного города.

Организационные детали