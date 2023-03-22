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Описание
Что вас ожидает
Обыденная жизнь ленинградцев
На фоне общеизвестных ужасов, которые мы знаем о войне и блокаде, мы стали забывать, что в жизни горожан проходили и другие события. Люди работали, рожали и учили детей, устраивали выпускные балы, делали научные открытия, писали музыку и стихи мирового значения, просто ходили на концерты или банально — в парикмахерскую. Только все это делалось наперекор чудовищным обстоятельствам блокадной жизни. Во время нашей прогулки я расскажу о каждодневном подвиге жителей, не отделяя его от общеизвестных фактов блокады.
Голоса войны
Маршрут будет проходить через места, которые каждодневно собирали ленинградцев в годы блокады — они покажут нам повседневную бытовую жизнь города. Мы познакомимся с биографиями людей, чьи блокадные судьбы отразили жизнь большинства. Узнаем и о тех, кто на страданиях людей устроил свое благополучие и немалые капиталы. Перед нами откроются малоизвестные факты об особых планах Жукова по Ленинграду в случае его падения. Мы услышим настоящие «Голоса войны», сохраненные Ленинградским радио. И благодаря им почувствуем, что духовно питало жителей, услышим знаменитый Ленинградский метроном и разрывающую уши сирену авианалетов. А ещё я покажу вам фотографии, которые помогут почувствовать дух блокадного города.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, длина маршрута — 4,5 км. По пути предусмотрены остановки в кафе для отдыха.
Для малоподвижных граждан бесплатно предоставляется инвалидное кресло
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Я экскурсовод с 9-летним стажем, имею аккредитацию гида, участвую в ТВ-проектах. Благодаря высокой эрудированности легко перехожу на интересную вам тему, сочетая её с основой экскурсии. Рассказ выстраиваю индивидуально под каждого гостя: от классической до неформальной беседы. Однако всегда слежу за вниманием гостя к рассказу, стараясь добавить в него нотки юмора и непринужденного общения.
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