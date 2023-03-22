Повседневная жизнь блокадного Ленинграда

Пройти маршрутом горожанина того времени и узнать, из чего складывался его день

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Моя экскурсия — это сжатый в три часа обыденный день человека в осажденном городе. День, наполненный бытовыми делами и заботами совершенно разных людей, оказавшихся в блокаде.

Мы пройдем от Кузнечного рынка к Дому Радио, Елисеевскому, театру Музкомедии, Филармонии, закончив у Невы. И соберем картину повседневной жизни ленинградцев в один из самых страшных периодов испытаний.
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда
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Описание

Что вас ожидает

Обыденная жизнь ленинградцев

На фоне общеизвестных ужасов, которые мы знаем о войне и блокаде, мы стали забывать, что в жизни горожан проходили и другие события. Люди работали, рожали и учили детей, устраивали выпускные балы, делали научные открытия, писали музыку и стихи мирового значения, просто ходили на концерты или банально — в парикмахерскую. Только все это делалось наперекор чудовищным обстоятельствам блокадной жизни. Во время нашей прогулки я расскажу о каждодневном подвиге жителей, не отделяя его от общеизвестных фактов блокады.

Голоса войны

Маршрут будет проходить через места, которые каждодневно собирали ленинградцев в годы блокады — они покажут нам повседневную бытовую жизнь города. Мы познакомимся с биографиями людей, чьи блокадные судьбы отразили жизнь большинства. Узнаем и о тех, кто на страданиях людей устроил свое благополучие и немалые капиталы. Перед нами откроются малоизвестные факты об особых планах Жукова по Ленинграду в случае его падения. Мы услышим настоящие «Голоса войны», сохраненные Ленинградским радио. И благодаря им почувствуем, что духовно питало жителей, услышим знаменитый Ленинградский метроном и разрывающую уши сирену авианалетов. А ещё я покажу вам фотографии, которые помогут почувствовать дух блокадного города.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, длина маршрута — 4,5 км. По пути предусмотрены остановки в кафе для отдыха.
  • Для малоподвижных граждан бесплатно предоставляется инвалидное кресло

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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