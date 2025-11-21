Семейная прогулка по самым праздничным местам Петербурга откроет вам душевные зимние локации города, где живет Рождественский дух. Вы узнаете о самых теплых традициях подготовки и празднования Рождества.
Описание мастер-класса
На экскурсии вы увидите:
- место, где исполняются желания;
- в каком храме живет Рождество;
- как готовились к праздникам жители дореволюционной столицы;
- какими маршрутами надо было обязательно пройти, чтобы ничего не упустить в подготовке к самому главному торжеству года. Я расскажу вам о балете и его связи с праздничной программой. Покажу места съёмок фильма «Серебряные коньки» и вы сможете отправить рождественскую открытку близким. В конце прогулки вас ждёт изысканное чаепитие в Астории. По желанию: мастер-класс по росписи новогодней игрушки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломна
- Семимостье
- Никольский собор
- Мариинский театр
- Ремесленная лавка
- Места съёмок фильма «Серебряные коньки»
- Гостиница Астория
Что включено
- Услуги гида
- Открытка
- Чай
Что не входит в цену
- Десерты/nМастер-класс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юсуповский сад, главный вход
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
Семейный квест «Загадочный Петербург»
Увлекательный квест-экскурсия по Санкт-Петербургу, где участники смогут перевоплотиться в скульптуры и открыть секретные локации города
Начало: У здания Адмиралтейства
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
от 1625 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: история Нового года
Санкт-Петербург - город, где зародились новогодние традиции. Прогулка по Невскому проспекту раскроет тайны праздника и подарит атмосферу волшебства
Начало: На Дворцовой площади
29 дек в 16:00
30 дек в 16:00
945 ₽
1050 ₽ за человека