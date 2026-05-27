Профессии блокадного Ленинграда

По Петроградской стороне к необычным памятникам и историям тех, кто не сдавался
Когда кольцо блокады сомкнулось, враг был уверен: город падёт. Но ленинградцы продолжали жить и работать.

Почтальоны разносили письма, учителя вели уроки, артисты выходили на сцену, а зоологи спасали животных.

Мы пройдём по Петроградской стороне, чтобы увидеть блокадные памятники и мемориальные доски и почтить память тех, кто не позволил городу умереть.
Описание экскурсии

Город в кольце: как менялся облик Ленинграда

Начнём с панорамы блокадного города в миниатюре: Исаакиевский и Казанский соборы, Михайловский замок, Спас на Крови и Петропавловская крепость. Вы узнаете, как эти символы меняли назначение — где были госпитали, склады, а где — мастерские, работавшие на оборону.

Ленинградский зоопарк: спасать тех, кто слабее

Остановка у зоопарка, который работал во время блокады. Сотрудники вывозили хищников под обстрелами, согревали животных и делились последним куском хлеба. Поговорим о том, как борьба за жизни зверей требовала мужества не меньшего, чем защита города.

Творческие люди: когда профессия становится опорой

На Петроградской стороне — мемориальная доска художнику, который даже в блокаду оставался «при галстуке». Увидим дом автора Ленинградской симфонии и вспомним, как музыка исполнялась в осаждённом городе.

Необычные герои: те, чья слабость стала силой

Отдельная глава — о людях, чьи физические недостатки в блокаду обернулись достоинством. Остановимся у памятника тем, кто с ограниченными возможностями спасал Ленинград, и у мемориала женщинам, ловившим вражеские самолёты в лучи прожекторов.

По пути я расскажу:

  • как жили люди в промерзших квартирах
  • как работали школы и детские сады
  • что можно было купить на чёрных рынках
  • кто восстанавливал город после снятия блокады

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута ~4,5 км
  • Я раздам аудиооборудование, чтобы вы могли слушать мои рассказы не только на остановках, но и во время пеших переходов
  • При желании можете взять свои проводные наушники

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1242 туристов
Я гид по Петербургу и пригородам. Окончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но потом всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу —
читать дальше

это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!

