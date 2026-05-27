Когда кольцо блокады сомкнулось, враг был уверен: город падёт. Но ленинградцы продолжали жить и работать. Почтальоны разносили письма, учителя вели уроки, артисты выходили на сцену, а зоологи спасали животных. Мы пройдём по Петроградской стороне, чтобы увидеть блокадные памятники и мемориальные доски и почтить память тех, кто не позволил городу умереть.

Описание экскурсии

Город в кольце: как менялся облик Ленинграда

Начнём с панорамы блокадного города в миниатюре: Исаакиевский и Казанский соборы, Михайловский замок, Спас на Крови и Петропавловская крепость. Вы узнаете, как эти символы меняли назначение — где были госпитали, склады, а где — мастерские, работавшие на оборону.

Ленинградский зоопарк: спасать тех, кто слабее

Остановка у зоопарка, который работал во время блокады. Сотрудники вывозили хищников под обстрелами, согревали животных и делились последним куском хлеба. Поговорим о том, как борьба за жизни зверей требовала мужества не меньшего, чем защита города.

Творческие люди: когда профессия становится опорой

На Петроградской стороне — мемориальная доска художнику, который даже в блокаду оставался «при галстуке». Увидим дом автора Ленинградской симфонии и вспомним, как музыка исполнялась в осаждённом городе.

Необычные герои: те, чья слабость стала силой

Отдельная глава — о людях, чьи физические недостатки в блокаду обернулись достоинством. Остановимся у памятника тем, кто с ограниченными возможностями спасал Ленинград, и у мемориала женщинам, ловившим вражеские самолёты в лучи прожекторов.

По пути я расскажу:

как жили люди в промерзших квартирах

как работали школы и детские сады

что можно было купить на чёрных рынках

кто восстанавливал город после снятия блокады

