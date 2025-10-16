На острове Котлин вас ждёт не просто прогулка, а увлекательное и познавательное исследование, которое объединяет активный отдых на свежем воздухе с глубоким погружением в историю. Вы прикоснётесь к военному прошлому нашей страны, посетив защитные сооружения Кронштадта.
И изучите остров Котлин со всех сторон — в том числе и те места, которые обычно лишь вкратце перечисляют.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
План поездки
- На комфортабельном автомобиле я заберу вас из гостиницы в историческом центре Петербурга или другого удобного для вас места
- По дороге из Петербурга расскажу про окрестности Кронштадта и историю создания дамбы
- Далее на внутреннем трансфере от форта «Шанец» мы попадём к форту «Риф», 1894 года постройки
- На территории форта мы зайдём в казематы, оборонительные противодесантные доты, на наблюдательную вышку. Также можно заранее заказать квест для группы ваших детей от местного гида.
- А затем прогуляемся по острову, чтобы добраться до неизвестных большинству мест и посмотреть на красивейшие пейзажи Финского залива
Чем ещё можно заняться в форте
Зимой проводятся морские прогулки по льду на комфортной крытой лодке «Север». Летом можно покататься на катере. Маршрут и продолжительность оговариваются индивидуально. Стоимость от 3500 ₽ с человека.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Haval Jolion
- Дополнительно нужно будет приобрести билеты в форт: 500 ₽ взрослый, 1200 семейный (2 взрослых + 2 детей до 18 лет)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1613 туристов
Жить в Петербурге было моим сознательным выбором. В начале 2000-х годов моё знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины. Затем оно переросло в увлечение историей и получение профессииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
16 окт 2025
Потрясающая экскурсия. Невероятная красота местности.. думаю эта экскурсия будет больше интересна мужскому полу, т к она про военную историю. Мне очень понравились виды природы..
Большое спасибо Максиму за интересную и красивую экскурсию.
Дорога через море это потрясающе! И нам оооочень повезло с погодой! Также узнала от него о еще не менее интересных местах в Санкт-Петербурге. В общем день удался!)
В
Вера
8 сен 2025
Великолепная поездка вглубь истории с лучшим гидом!
Огромная благодарность нашему гиду Максиму за невероятно насыщенный и глубокий день на острове Котлин! Это была именно та экскурсия, о которой я мечтала -
А
Анна
9 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Дети до сих пор обсуждают увиденное. Все можно потрогать и понять как это было. Максим великолепный рассказчик. Он увлёк не только нас взрослых, но и дети его внимательно слушали. Дети под впечатлением от турелей и башен по которым полазили.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
