читать дальше

настоящее погружение, диалог и «оживление» истории.



Максим — не просто экскурсовод, а настоящий энтузиаст и знаток своего дела. Он блестяще провёл нас через разные эпохи истории нашей страны, увязывая их с судьбой острова. Его рассказ был настолько образным и детализированным, что буквально переносил в прошлое.



Отдельный восторг вызвало то, как легко и терпеливо он ответил на лавину моих вопросов (спасибо за выдержку!). Было видно, что человек горит темой и обладает поистине глубинными знаниями, выходящими далеко за рамки стандартной программы.



Такой неклассический формат, с исследовательским подходом и вниманием к деталям, — это именно то, что нужно искушенному путешественнику. Мы не просто увидели места, мы поняли их значение и судьбу.



Однозначно, Максим — гид высочайшего класса! Если вы хотите получить настоящую интеллектуальную радость и яркие впечатления — вам однозначно к нему. С нетерпением жду новых маршрутов!