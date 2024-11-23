Прогулка к Петербургскому ангелу и не только

Повернуть за нужный угол, чтобы увидеть интересные памятники и узнать много городских историй
Предлагаю отойти немного в сторону от парадного центра Петербурга и прогуляться в районе станции метро «Технологический институт». Здесь в царские времена размещались гвардейские полки, располагались усадьбы и даже научные центры.

Поговорим о них, но, в первую очередь, будем знакомиться с различными памятниками, которые встретятся нам на пути.
Прогулка к Петербургскому ангелу и не только
Прогулка к Петербургскому ангелу и не только
Прогулка к Петербургскому ангелу и не только
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Наша прогулка пройдёт по такому маршруту:

Петербургский ангел — гвоздь нашей программы и одна из известнейших современных скульптур Петербурга. О нём так заботятся, особенно в холодные времена, что у ангела даже появился свой гардероб, который мы тоже увидим.

Технологический институт — учебное заведение, история которого началась более 190 лет назад. А рядом с ним — памятник марксисту Плеханову. Эта скульптура прошла интересный путь от Невского проспекта до института.

НИИ метрологии — одно из мест работы Менделеева, памятник которому мы обнаружим рядом.

Здания Суворовского училища — долгое время помещения занимали другие военные учебные заведения. Среди домов есть загадочная постройка в виде башни. Обязательно расскажу о ней. А ещё мы познакомимся с одним суворовцем.

Усадьба поэта Державина — великолепный образец архитектуры 19 века на берегу реки Фонтанки. Здание связано с историей католического храма, который мы обязательно попробуем найти.

Измайловский собор — православный храм и архитектурная доминанта района. Рядом с ним увидим памятник автору храма, а также монумент победе русского воинства в одной из многочисленных войн с Турцией.

И другие интересные скульптуры — например, инсталляция в честь Жана-Батиста Мольера и памятник петербургскому дождю.

Я расскажу:

  • Можно ли вообще тереть памятники, и кто на самом деле лучше всех исполняет наши желания
  • Способен ли памятник курить, и что на самом деле приснилось Менделееву
  • Что можно сделать из пушек, захваченных в бою у противника
  • Ставят ли памятники погодным явлениям
  • Является ли Технологический институт университетом
  • Снимался ли в кино Молодёжный театр на Фонтанке
  • Где находится единственный в стране метрологический музей
  • В каком храме венчался со своей второй женой Фёдор Достоевский
  • Почему гвардейские полки размещались за рекой Фонтанкой
  • Работают ли в Петербурге солнечные часы
  • И многое другое

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети до 12 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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