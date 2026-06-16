Повернуть за нужный угол, чтобы увидеть интересные памятники и узнать много городских историй
Предлагаю отойти немного в сторону от парадного центра Петербурга и прогуляться в районе станции метро «Технологический институт». Здесь в царские времена размещались гвардейские полки, располагались усадьбы и даже научные центры.
Поговорим о них, но, в первую очередь, будем знакомиться с различными памятниками, которые встретятся нам на пути.
Описание экскурсии
Наша прогулка пройдёт по такому маршруту:
Петербургский ангел — гвоздь нашей программы и одна из известнейших современных скульптур Петербурга. О нём так заботятся, особенно в холодные времена, что у ангела даже появился свой гардероб, который мы тоже увидим.
Технологический институт — учебное заведение, история которого началась более 190 лет назад. А рядом с ним — памятник марксисту Плеханову. Эта скульптура прошла интересный путь от Невского проспекта до института.
НИИ метрологии — одно из мест работы Менделеева, памятник которому мы обнаружим рядом.
Здания Суворовского училища — долгое время помещения занимали другие военные учебные заведения. Среди домов есть загадочная постройка в виде башни. Обязательно расскажу о ней. А ещё мы познакомимся с одним суворовцем.
Усадьба поэта Державина — великолепный образец архитектуры 19 века на берегу реки Фонтанки. Здание связано с историей католического храма, который мы обязательно попробуем найти.
Измайловский собор — православный храм и архитектурная доминанта района. Рядом с ним увидим памятник автору храма, а также монумент победе русского воинства в одной из многочисленных войн с Турцией.
И другие интересные скульптуры — например, инсталляция в честь Жана-Батиста Мольера и памятник петербургскому дождю.
Я расскажу:
Можно ли вообще тереть памятники, и кто на самом деле лучше всех исполняет наши желания
Способен ли памятник курить, и что на самом деле приснилось Менделееву
Что можно сделать из пушек, захваченных в бою у противника
Ставят ли памятники погодным явлениям
Является ли Технологический институт университетом
Снимался ли в кино Молодёжный театр на Фонтанке
Где находится единственный в стране метрологический музей
В каком храме венчался со своей второй женой Фёдор Достоевский
Почему гвардейские полки размещались за рекой Фонтанкой
Работают ли в Петербурге солнечные часы
И многое другое
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1892 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. И я очень люблю Санкт-Петербург. Настолько сильно, что однажды решил делиться этой любовью с окружающими. Так я и стал экскурсоводом. Люблю рассказывать как о традиционно-классических, так читать дальшеуменьшить
и о менее популярных и малоизвестных уголках города. Предпочитаю нестандартные маршруты: редко посещаемые улицы и кварталы в историческом центре. А также спальные районы, в которых порой тоже можно найти что-то неожиданно интересное. Буду очень рад знакомству с вами!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка к Петербургскому ангелу и не только»