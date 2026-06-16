Предлагаю отойти немного в сторону от парадного центра Петербурга и прогуляться в районе станции метро «Технологический институт». Здесь в царские времена размещались гвардейские полки, располагались усадьбы и даже научные центры. Поговорим о них, но, в первую очередь, будем знакомиться с различными памятниками, которые встретятся нам на пути.

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Описание экскурсии

Наша прогулка пройдёт по такому маршруту:

Петербургский ангел — гвоздь нашей программы и одна из известнейших современных скульптур Петербурга. О нём так заботятся, особенно в холодные времена, что у ангела даже появился свой гардероб, который мы тоже увидим.

Технологический институт — учебное заведение, история которого началась более 190 лет назад. А рядом с ним — памятник марксисту Плеханову. Эта скульптура прошла интересный путь от Невского проспекта до института.

НИИ метрологии — одно из мест работы Менделеева, памятник которому мы обнаружим рядом.

Здания Суворовского училища — долгое время помещения занимали другие военные учебные заведения. Среди домов есть загадочная постройка в виде башни. Обязательно расскажу о ней. А ещё мы познакомимся с одним суворовцем.

Усадьба поэта Державина — великолепный образец архитектуры 19 века на берегу реки Фонтанки. Здание связано с историей католического храма, который мы обязательно попробуем найти.

Измайловский собор — православный храм и архитектурная доминанта района. Рядом с ним увидим памятник автору храма, а также монумент победе русского воинства в одной из многочисленных войн с Турцией.

И другие интересные скульптуры — например, инсталляция в честь Жана-Батиста Мольера и памятник петербургскому дождю.

Я расскажу: