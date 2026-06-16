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Прогулка на катере в Санкт-Петербурге - для вашей компании

Собраться вместе и увидеть город с нового ракурса
Как же красив Петербург с воды! Старинные дворцы и особняки, изящные мосты и гранитные набережные — соберите близких, устройтесь поудобнее на катере и наслаждайтесь прогулкой по рекам и каналам. А любимая музыка и хорошая компания сделают это время ещё приятнее.
Прогулка на катере в Санкт-Петербурге - для вашей компании
Прогулка на катере в Санкт-Петербурге - для вашей компании
Прогулка на катере в Санкт-Петербурге - для вашей компании

Описание экскурсии

Наш маршрут: набережная канала Грибоедова → Крюков канал → Мойка → Нева → Фонтанка.

Вы увидите:

  • Никольский морской собор
  • Семимостье
  • Новую Голландию
  • стрелку Васильевского острова
  • Петропавловскую крепость
  • Зимний дворец
  • крейсер «Аврора»
  • Летний сад
  • Инженерный замок
  • Медного всадника
  • Адмиралтейство

На борту есть всё для комфортного отдыха:

  • просторный стол
  • холодильник для напитков
  • Bluetooth-колонка

Организационные детали

  • На катере есть туалет, диван, столик, тент, зарядки для телефонов, пледы и бокалы. Можно включить свою музыку по Bluetooth. Есть спасжилеты, страховка для всех пассажиров
  • С вами будут капитан и матрос-стюарт

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 226 туристов
Я родился в Ленинграде, более 5 лет работал капитаном по рекам и каналам. В моей команде профессиональные капитаны и обученные менеджеры, которые подскажут все моменты по местам посадки и маршрутам.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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