Стиль задаёт настроение! Таких ярких катеров в Петербурге немного — фото на таком выходят тоже яркие. А вокруг — питерская красота. Знаменитые мосты, дворцы, соборы и набережные исторического центра. Вы пройдёте по самым живописным водным маршрутам и насладитесь атмосферой.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Канал Грибоедова. Отправимся от Банковского моста. По пути — Казанский собор и храм Спаса на Крови.
Река Мойка. Полюбуемся Марсовым полем, Михайловским замком и Летним садом.
Река Фонтанка. Пройдём мимо памятника Чижику-Пыжику, Аничкова дворца, Аничкова моста, дворца Белосельских-Белозерских и Египетского моста.
Крюков канал. Окажемся у знаменитого Семимостья — уникальной точки, откуда одновременно видны семь мостов.
Возвращение по каналу Грибоедова. Мимо Никольского Морского собора и Львиного моста.
Организационные детали
- На борту есть аудиосистема с Bluetooth, пледы, бокалы, зарядка для телефона и выход на нос для красивых фотографий
- Можно взять с собой еду и напитки (кроме шоколада, тёмных ягод и напитков красного цвета)
- Нельзя брать животных, а также находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения
- Это прогулка без экскурсионного сопровождения — с вами будет профессиональный капитан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной канала Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 188 туристов
Вместе с командой вожу катера и влюбляю в Петербург. В профессии с 2019 года, открыла мир водных прогулок для сотен счастливых гостей. Присоединяйтесь — маршрут будет незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличный капитан, отличный маршрут. Все вовремя и четко
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