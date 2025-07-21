О нашей «кукурузине» столько спорят — пора увидеть стеклянную башню Газпрома своими глазами. Вы сделаете это оригинальный способом, плавая на сап-борде. Полюбуетесь небом и природой города почти что с поверхности воды. А мы научим вас управлять сапом, обеспечим безопасность и сделаем классные фото.
Описание экскурсии
Приключение с комфортом
Прежде чем бороздить водные просторы, вы получите от нас все необходимые инструкции и спасательные жилеты. Научитесь держать весло и стоять на сапе. На прогулке с вами все время будут профессиональные инструкторы. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным Петербургом.
Старый новый район
Вы расслабленно прокатитесь на сапах по Лахтинскому Разливу вдоль Юнтоловского заказника и увидите современные жилые комплексы. По пути мы будем вас фотографировать: главные кадры — конечно, на фоне небоскреба «Лахта-центра»!
Кому подойдет прогулка
Путешественникам старше 12 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!
Организационные детали
- Всё оборудование и фотографии включены в стоимость
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно
- Возьмите с собой запасную одежду (на всякий случай)
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 19:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богатырском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 19:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 381 туриста
Мы, Ольга и Константин, семейная пара из Владивостока, живем в Санкт-Петербурге уже 7 лет, участвуем в сап-гонках и проводим прогулки для всех желающих на сапах уже более 5 лет! Хотим показать красоту этого города каждому, а также подарить вам бурю положительных эмоций и красивых фото!)) И конечно, помочь освоить сапборд!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были с дочкой 17 лет на сап-прогулке, очень понравился опыт. У нас был инструктор Александр, все понятно показал/объяснил, во время прогулки заботливо следил за всеми участниками (нас было 10 в
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В
Прогулка очень понравилась. Компания была из 8 человек: возраст участников был от 10 до 50 лет. И все были на сапах впервые. Очень быстро научились, никто не упал. По всему
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М
Вопросы в анкете немного странные, так как экскурсия не ставит себе цели снабжать нас информацией или пройти как можно больше. Это скорее такая необычная прогулка по воде на сапах. Лично я катался на них впервые, и мне очень понравилось. Дима (наш руководитель) прекрасно объяснил, как ими управлять и делал красивые фотографии. Всем советую!
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Отличная прогулка, отдельное спасибо инструкторам Константину и Михаилу, два профи, которые плюс к этому отлично фотографируют
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О
Это было очень здорово! Все классно организовано, ребята профессионалы своего дела! Помогали, фотографировали, обучали! Супер!
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Ю
Добрый день, очень понравилась экскурсия. Закат в Лахтинском разливе превзошёл все ожидания. Очень рекомендую!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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