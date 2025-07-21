О нашей «кукурузине» столько спорят — пора увидеть стеклянную башню Газпрома своими глазами. Вы сделаете это оригинальный способом, плавая на сап-борде. Полюбуетесь небом и природой города почти что с поверхности воды. А мы научим вас управлять сапом, обеспечим безопасность и сделаем классные фото.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Приключение с комфортом

Прежде чем бороздить водные просторы, вы получите от нас все необходимые инструкции и спасательные жилеты. Научитесь держать весло и стоять на сапе. На прогулке с вами все время будут профессиональные инструкторы. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным Петербургом.

Старый новый район

Вы расслабленно прокатитесь на сапах по Лахтинскому Разливу вдоль Юнтоловского заказника и увидите современные жилые комплексы. По пути мы будем вас фотографировать: главные кадры — конечно, на фоне небоскреба «Лахта-центра»!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 12 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!

Организационные детали