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Вечерняя сап-прогулка к башне «Лахта-центра»

Туда, где случаются лучшие закаты в Петербурге
О нашей «кукурузине» столько спорят — пора увидеть стеклянную башню Газпрома своими глазами. Вы сделаете это оригинальный способом, плавая на сап-борде. Полюбуетесь небом и природой города почти что с поверхности воды. А мы научим вас управлять сапом, обеспечим безопасность и сделаем классные фото.
5
7 отзывов
Вечерняя сап-прогулка к башне «Лахта-центра»
Вечерняя сап-прогулка к башне «Лахта-центра»
Вечерняя сап-прогулка к башне «Лахта-центра»

Описание экскурсии

Приключение с комфортом

Прежде чем бороздить водные просторы, вы получите от нас все необходимые инструкции и спасательные жилеты. Научитесь держать весло и стоять на сапе. На прогулке с вами все время будут профессиональные инструкторы. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным Петербургом.

Старый новый район

Вы расслабленно прокатитесь на сапах по Лахтинскому Разливу вдоль Юнтоловского заказника и увидите современные жилые комплексы. По пути мы будем вас фотографировать: главные кадры — конечно, на фоне небоскреба «Лахта-центра»!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 12 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!

Организационные детали

  • Всё оборудование и фотографии включены в стоимость
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно
  • Возьмите с собой запасную одежду (на всякий случай)

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 19:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богатырском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 19:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 381 туриста
Мы, Ольга и Константин, семейная пара из Владивостока, живем в Санкт-Петербурге уже 7 лет, участвуем в сап-гонках и проводим прогулки для всех желающих на сапах уже более 5 лет! Хотим показать красоту этого города каждому, а также подарить вам бурю положительных эмоций и красивых фото!)) И конечно, помочь освоить сапборд!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Анастасия
Были с дочкой 17 лет на сап-прогулке, очень понравился опыт. У нас был инструктор Александр, все понятно показал/объяснил, во время прогулки заботливо следил за всеми участниками (нас было 10 в
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группе). Отдельный плюс, что можно не брать телефон, во время прогулки фотографируют и в тот же день присылают фото! Но желающие могут и взять телефон, им выдают специальные влагозащитные пакетики.
Было хорошо, безопасно, весело и очень красиво! Закат, вид на Лахту и проплывающие мимо утки с утятами))

Были с дочкой 17 лет на сап-прогулке, очень понравился опыт. У нас был инструктор Александр, все
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В
Прогулка очень понравилась. Компания была из 8 человек: возраст участников был от 10 до 50 лет. И все были на сапах впервые. Очень быстро научились, никто не упал. По всему
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маршруту организаторы (их было двое Константин и Михаил) помогали и делали фото. Константин помог нам сделать групповое фото из 8 человек на сапах на фоне Лахта центра. Собрать всех в кучу было нелегко, но мы справились. Всем рекомендую прогулку!! Остались самые положительные впечатления. Спасибо организаторам. После прогулки подошла девушка из группы других организаторов, уточнила делали ли у нас фото на прогулке. Выяснилось, что в их группе фото не делали. У нас все четко, фото получили на следующий день. Такой вот важный момент.

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М
Вопросы в анкете немного странные, так как экскурсия не ставит себе цели снабжать нас информацией или пройти как можно больше. Это скорее такая необычная прогулка по воде на сапах. Лично я катался на них впервые, и мне очень понравилось. Дима (наш руководитель) прекрасно объяснил, как ими управлять и делал красивые фотографии. Всем советую!
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Никита
Отличная прогулка, отдельное спасибо инструкторам Константину и Михаилу, два профи, которые плюс к этому отлично фотографируют
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О
Это было очень здорово! Все классно организовано, ребята профессионалы своего дела! Помогали, фотографировали, обучали! Супер!
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Ю
Добрый день, очень понравилась экскурсия. Закат в Лахтинском разливе превзошёл все ожидания. Очень рекомендую!
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