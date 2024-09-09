читать дальше вбивать адрес с билета в карту, то указано верно. Зачем прикладывать неправильную карту на сайте, чтоб потом верно писать в билете - загадка. Почините это, потому что последний теплый день лета был проведен в слезах человека, который очень хотел первый раз в жизни прокатиться на кораблике в питере…

На сайте указан причал "Петровский спуск". Даже приложена карта с отметкой у м. Горьковская. А оказалось, что это причал у. Адмиралтейской. В итоге на пароход мы не успели. А если