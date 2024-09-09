Приглашаем вас на речную экскурсию по самому сердцу Петербурга с выходом в Финский залив. Вас ждут великолепные виды на один из самых красивейших городов. Не упустите возможность насладиться атмосферой Северной столицы с акватории Невы!
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Наша экскурсия начнется с городского причала Петровский спуск. Мы отправимся в увлекательное путешествие по самой известной реке Санкт-Петербурга и выйдем к просторным водам Финского залива. Вы сможете насладиться захватывающими видами главных достопримечательностей города на Неве. Мы увидим: Адмиралтейство, Зимний Дворец, Крейсер Аврора, Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова и многие другие достопримечательности. Важная информация:
- На причал необходимо приходить минимум за 20 минут до отправления, посадка на рейс заканчивается за 5 минут до его начала.
- Возможны корректировки в маршруте прогулки в зависимости от условий судоходства.
- На борт теплохода не разрешается проносить еду и напитки. Работает кафе-бар.
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Кунсткамера
- Троицкий мост
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Река Малая Нева
- Тучков мост
- Петровская коса
- Газпром арена
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Причал «Петровский спуск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
9 сен 2024
а
анна
5 сен 2024
И
Ирина
2 сен 2024
На сайте указан причал "Петровский спуск". Даже приложена карта с отметкой у м. Горьковская. А оказалось, что это причал у. Адмиралтейской. В итоге на пароход мы не успели. А если
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Город на Неве: водная прогулка с живой музыкой и выходом в Финский залив
Начало: Санкт Петербург, Английская наб., 28
Расписание: Ежедневно в 14.30, 17.30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
950 ₽ за человека
Водная прогулка
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
7800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Вечерняя прогулка по Неве и Финскому заливу на музыкальном теплоходе
Послушать живую музыку и увидеть Петербург с воды (в группе)
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
1500 ₽ за человека