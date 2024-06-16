Вы пройдёте по местам, где жили первые труженики морской слободы, и поймёте, насколько насыщенными были их дни.
Открытия, приятные встречи, роковые случайности, странные совпадения… Увидите дома, связанные с «Пиковой дамой», пампушками и ювелирным искусством, а ещё узнаете об игорных домах.
Открытия, приятные встречи, роковые случайности, странные совпадения… Увидите дома, связанные с «Пиковой дамой», пампушками и ювелирным искусством, а ещё узнаете об игорных домах.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете, кто населял бывшую морскую слободу и как быт соседей отражался друг на друге. Увидите здание, которое вдохновило Пушкина написать «Пиковую даму».
Рассмотрите дом, где Гоголь придумывал названия для своих любимых блюд. И они уже много лет пробуждают аппетит у искушённых гурманов, читающих «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Разберётесь, какова роль карточных азартных игр в истории Малой Морской улицы. Узнаете, где играли на деньги, кто решил разыграть свой дом в лотерею и почему Большую Морскую улицу называли Миллионой.
Выясните, где проживал ювелир Фаберже и за какое нововведение невзлюбили одного генерал-губернатора. Услышите, какие прогрессивные новшества появились на этих улицах и как они радуют нас по сей день.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Меня зовут Мария. Я аккредитованный экскурсовод. 10 лет назад переехала в Санкт-Петербург и влюбилась в этот город. С большим удовольствием делюсь своим восхищением от этих улочек, дворцов и дворов. Люблю раскрывать возможно знакомый город Санкт-Петербург с разных сторон с помощью разных тем и маршрутов.Задать вопрос
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