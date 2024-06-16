Вы пройдёте по местам, где жили первые труженики морской слободы, и поймёте, насколько насыщенными были их дни. Открытия, приятные встречи, роковые случайности, странные совпадения… Увидите дома, связанные с «Пиковой дамой», пампушками и ювелирным искусством, а ещё узнаете об игорных домах.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете, кто населял бывшую морскую слободу и как быт соседей отражался друг на друге. Увидите здание, которое вдохновило Пушкина написать «Пиковую даму».

Рассмотрите дом, где Гоголь придумывал названия для своих любимых блюд. И они уже много лет пробуждают аппетит у искушённых гурманов, читающих «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Разберётесь, какова роль карточных азартных игр в истории Малой Морской улицы. Узнаете, где играли на деньги, кто решил разыграть свой дом в лотерею и почему Большую Морскую улицу называли Миллионой.

Выясните, где проживал ювелир Фаберже и за какое нововведение невзлюбили одного генерал-губернатора. Услышите, какие прогрессивные новшества появились на этих улицах и как они радуют нас по сей день.