Прогулка по рекам и каналам на катере Новик

Круизный катер "Новик" относится к классу "Адмиралтеец" проект 371 - является командирским катером

5
1 оценка
Круизный катер «Новик» относится к классу «Адмиралтеец» проект 371 — является командирским катером.

Настоящий аристократ, с плавными обводами корпуса, раньше был задуман, как лимузин для передвижения командующего состава военно-морского флота!
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Элементы декора катера и палубного оснащения выполнены из латуни, нержавеющей стали и ценных пород дерева (тик, бук, дуб).
Длина 12,6 м., ширина 3 м.,

Катер готов вместить 11 человек.

Катер достаточно большой для проведения мероприятий - действительно много места как на открытой палубе, так и в салоне.
На борту есть пледы и всё необходимое для вечеринки (бокалы для вина, стаканы для сока и крепких напитков, рюмки, тарелки) чай, кофе есть плита (на газе), холодильник, туалет, салфетки сухие, влажные.

Судно оснащено туалетом.

Как на открытой палубе так и в салоне размещена звуковая система, музыку вы можете подключить как по USB таки и через блютус.

Мы предлагаем вам:

  • часовую прогулку по рекам и каналам Петербурга (Фонтанка и река Нева);
  • 2х часовую прогулку с выходом к северным островам (Фонтанка, Нева, Кронверская протока, острова (Елагин, Крестовскйи, Каменный) финский залив, Лахта центр);
  • 3х часовую прогулку на разводку мостов;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на катере
  • Уборка после мероприятия
Что не входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Набержная реки Фонтанки 51-53
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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