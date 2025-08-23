Команда катера премиум-класса "НОВИК" приглашает нa увлекательные речные и мoрcкие пpогулки по Heвe, Финcкoм заливу, рекам и канaлам Cанкт-Пeтeрбуpгa! Этo oтличнaя возможнoсть увидeть caмые знаменитые доcтопримeчaтельнocти Сeвeрной стoлицы, пoлюбoвaтьcя паноpaмaми нaбережных, разводными мостами, Невой, реками и каналами в дружной компании без посторонних.
Описание экскурсииПрогулочный катер премиум-класса "НОВИК" отлично подходит для праздника в компании друзей или романтического свидания. Длина 12,6 м., ширина 3 м. Катер готов вместить 10 человек, всем будет хорошо и комфортно как на открытой палубе, так и внутри кают-компании. Благодаря своему интерьеру катер отлично подойдет для фотосессий и тематических вечеринок в стиле ретро! Опытный капитан поможет составить маршрут по городу для любого времяпрепровождения, будь то шумная вечеринка или культурный досуг. Он безопасно проведет по нему судно, пока вы будете наслаждаться панорамными видами исторического центра. Салон катера отапливается, плюс на борту есть теплые пледы, закутавшись в которые, можно выйти на открытую палубу. К вашим услугам холодильник для охлаждения напитков, есть газовая плита, где можно приготовить горячий чай, кофе. Для крепких напитков есть вся необходимая посуда (бокалы, стаканы, рюмки). Так же имеется туалет. На открытой палубе и в салоне размещена звуковая система, музыку вы можете подключить по USB или через Bluetooth. Мы предлагаем вам:
- часовую прогулку по рекам Санкт-Петербурга (Фонтанка и река Нева) * 2-х часовую прогулку с выходом к северным островам (Фонтанка, Нева, Кронверкская протока, острова (Елагин, Крестовский, Каменный), Выход в Финский залив с подходом к Лахта-центру при заказе дополнительного часа.
- 2-х часовую прогулку на разводные мосты. Важная информация: Важно! В дни праздничных салютов (9 мая, День города, День ВМФ), неделя ПМЭФ - другая тарифная стоимость! До начала бронирования уточните информацию у администрации катера.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности
- Реки и каналы Санкт-Петербурга
- Парадный Петербург
- Финский залив
- Небоскреб Лахта
- Центральная акватория реки Нева
- Крейсер Аврора
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость и развод мостов. Экскурсия индивидуальная
- Согласовывается с капитаном и зависит от забронированного времени
Что включено
- Прогулка на катере
- Уборка после мероприятия
Что не входит в цену
- Экскурсионное сопровождение
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Фонтанки, 21
Завершение: Набережная реки Фонтанки 21, причал Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Важно! В дни праздничных салютов (9 мая, День города, День ВМФ)
- Неделя ПМЭФ - другая тарифная стоимость! До начала бронирования уточните информацию у администрации катера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отмечала день рождения, катались компанией девушек.
Фотографии полностью соответствуют реальности. Катер выглядит солидно, приятно, чисто, без износа. Подключались к аудиосистеме по Bluetooth, использовали бокалы, пепельницу, раковину. Мусор мы собрали в пакет,
Фотографии полностью соответствуют реальности. Катер выглядит солидно, приятно, чисто, без износа. Подключались к аудиосистеме по Bluetooth, использовали бокалы, пепельницу, раковину. Мусор мы собрали в пакет,
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Т
Приятная прогулка, нам все очень понравилось.
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Л
Красивый катер и отличная экскурсия! Выбирали вариант прогулки для пожилых родителей, остановились на катере Новик, в первую очередь, потому что на нем присутствует закрытая кают-компания - на тот случай, если пойдет дождь или будет сильный ветер. К счастью, с погодой повезло и мы смогли насладиться экскурсией на открытой палубе. Спасибо капитану за внимательность к нашим просьбам и комфортную безопасную прогулку!
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В
Чистое пространство корабля, хорошее и уютное оформление, наличие чистой и разнообразной посуды для напитков, тёплые пледы. Отличная и громкая аудиосистема, возможность ставить свою музыку. Вежливый и опытный капитан и его помощница. Всё было прекрасно, спасибо! Соотношение цена-качество превзошли все ожидания.
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Д
Спасибо за подаренные эмоции! Все вовремя🤝 Приятный и комфортный кораблик, очень корректный персонал и менеджер на связи! Мы довольны❤️🔥 Огромный плюс, что есть куда спрятаться при ветреной/ дождливой погоде и не пропустить созерцание красоты🙌🏻 Как указано, так и есть 🤝
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К
Поездка на корабле была просто супер! Экипаж отличный, помогали по всем вопросам, были очень приветливы и дружелюбны. Корабль в хорошем состоянии, было чисто, предоставили всё необходимое, по типу бокалов, тарелок, пледов. В общем, нам всё очень понравилось, рекомендую! ✨
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