по договоренности

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нам разрешили его оставить - всё максимально удобно.

Утром менеджер предупредила, что отправление сместится на 15 минут. Когда я была на пристани, писала менеджеру с вопросом по пристани и по прибытию, она оперативно не вышла на связь, мы сами разобрались. Было бы удобно добавить в карточку фото пристани, чтобы на месте было легче ориентироваться.

Милый капитан с чувством юмора, разрешил сфотографироваться у штурвала, заботливо напомнил о тайминге на середине маршрута.

У нас 1 человек опаздывал, я нервничала, а капитан терпеливо дрейфовал у пристани, не нагнетал и шутил - что особенно ценно в день праздника.

Я очень довольна, рекомендую "Новик" ❤️