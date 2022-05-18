по договоренности

Элементы декора катера и палубного оснащения выполнены из латуни, нержавеющей стали и ценных пород дерева (тик, бук, дуб).
Длина 12,6 м., ширина 3 м.,
Катер готов вместить 11 человек.
Катер достаточно большой для проведения мероприятий - действительно много места как на открытой палубе, так и в салоне.
На борту есть пледы и всё необходимое для вечеринки (бокалы для вина, стаканы для сока и крепких напитков, рюмки, тарелки) чай, кофе есть плита (на газе), холодильник, туалет, салфетки сухие, влажные.
Судно оснащено туалетом.
Как на открытой палубе так и в салоне размещена звуковая система, музыку вы можете подключить как по USB таки и через блютус.
Мы предлагаем вам:
- часовую прогулку по рекам и каналам Петербурга (Фонтанка и река Нева);
- 2х часовую прогулку с выходом к северным островам (Фонтанка, Нева, Кронверская протока, острова (Елагин, Крестовскйи, Каменный) финский залив, Лахта центр);
- 3х часовую прогулку на разводку мостов;