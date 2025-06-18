Мои заказы

Тайны и архитектурные сокровища Васильевского острова

Изучить популярный район Петербурга - от скрытых дворов-колодцев до шедевров барокко и модерна
Откройте для себя загадочный Васильевский остров — средоточие мистических легенд и необычной архитектуры. Вы узнаете, как остров строился и какие планы на него были у Петра I. Проследите, как менялась здешняя архитектура.

Посетите скрытые уголки, ускользающие от взглядов многих гостей Северной столицы, и узнаете тайны, которые остров бережно хранит много веков.
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Вы пройдёте по самой узкой улице Васильевского острова и почувствуете себя исследователем, открывающим скрытые уголки города.

Полюбуетесь величественными зданиями, выполненными в разных архитектурных стилях — от петровского барокко до модерна.

Обратите внимание на необычные детали и скрытые символы, которые делают архитектуру Васильевского острова особенной.

Прикоснётесь к мистической стороне Васильевского острова: послушаете о привидениях в заброшенных флигелях и кладах, спрятанных в подвалах.

Побываете на самой узкой улице Петербурга и в легендарном Дворе духов. Узнаете, где загадать желание, которое обязательно сбудется.

Заглянете в самые атмосферные дворы-колодцы и познакомитесь с их обитателями.

Полюбуетесь великолепием парадных, украшенных лепниной, витражами, коваными лестницами и изразцовыми печами.

Узнаете:

  • Почему проект Петра I по превращению острова в «маленькую Венецию» не был реализован полностью
  • Как Васильевский стал центром науки и образования в Петербурге
  • Как менялась архитектура острова на протяжении веков
  • Как читать фасады и понимать, что они рассказывают об истории дома и его обитателях
  • Зачем были созданы дворы-колодцы

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Льготный1100 ₽
Школьник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 39293 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
19 июн 2025
Гид Николай - шикарный, умный, ироничный, великолепный. А вот маршрут экскурсии, по меньшей мере, странный. Гиду 10 из 10. Маршрут не понравился.

