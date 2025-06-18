Тайны и архитектурные сокровища Васильевского острова
Изучить популярный район Петербурга - от скрытых дворов-колодцев до шедевров барокко и модерна
Откройте для себя загадочный Васильевский остров — средоточие мистических легенд и необычной архитектуры. Вы узнаете, как остров строился и какие планы на него были у Петра I. Проследите, как менялась здешняя архитектура.
Посетите скрытые уголки, ускользающие от взглядов многих гостей Северной столицы, и узнаете тайны, которые остров бережно хранит много веков.
Возле метро «Василеостровская»
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 39293 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!