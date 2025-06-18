Откройте для себя загадочный Васильевский остров — средоточие мистических легенд и необычной архитектуры. Вы узнаете, как остров строился и какие планы на него были у Петра I. Проследите, как менялась здешняя архитектура. Посетите скрытые уголки, ускользающие от взглядов многих гостей Северной столицы, и узнаете тайны, которые остров бережно хранит много веков.

Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Вы пройдёте по самой узкой улице Васильевского острова и почувствуете себя исследователем, открывающим скрытые уголки города.

Полюбуетесь величественными зданиями, выполненными в разных архитектурных стилях — от петровского барокко до модерна.

Обратите внимание на необычные детали и скрытые символы, которые делают архитектуру Васильевского острова особенной.

Прикоснётесь к мистической стороне Васильевского острова: послушаете о привидениях в заброшенных флигелях и кладах, спрятанных в подвалах.

Побываете на самой узкой улице Петербурга и в легендарном Дворе духов. Узнаете, где загадать желание, которое обязательно сбудется.

Заглянете в самые атмосферные дворы-колодцы и познакомитесь с их обитателями.

Полюбуетесь великолепием парадных, украшенных лепниной, витражами, коваными лестницами и изразцовыми печами.

Узнаете:

Почему проект Петра I по превращению острова в «маленькую Венецию» не был реализован полностью

Как Васильевский стал центром науки и образования в Петербурге

Как менялась архитектура острова на протяжении веков

Как читать фасады и понимать, что они рассказывают об истории дома и его обитателях

Зачем были созданы дворы-колодцы

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.