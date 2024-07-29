Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!

Точное время отправления будет отправлено в смс-сообщении накануне выезда.

• Это очень популярное направление летом, поэтому просим вас бронировать путевки заранее. Важная информация:

Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.

При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы.

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.

Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.

Метеоры не выходят в Ладожское озеро в шторм. Сотрудники МЧС строго следят за погодой и могут экскурсию отменить.

Что вас ожидает: По дороге из Санкт-Петербурга в Приозерск вы познакомитесь с легендами Карельского перешейка, историей названий здешних мест, увидите знаменитые Лосевские пороги. Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Экскурсия по острову Валаам начнется с подъема по святой лестнице на гору Фавор, здесь у ограды открывается панорама монастыря, монастырского сада у подножия, Монастырской бухты, куда заходят теплоходы из Ладоги. Памятный знак Императору Александру I, который был на Валааме. Рассказ о Знаменской часовне и проход Святые врата в монастырское каре, осмотр жилых келейных корпусов. Посещение отреставрированного Свято-Преображенского собора — главного сокровища и достопримечательности острова. После отдыха и обеда в трапезной монастыря наша экскурсия продолжится. Мы отправимся к Никольскому скиту, дорога к которому ведет по цепи островов, связанных между собой деревянными мостами. Здесь находится шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, а также гранитный поклонный крест. По дороге осмотрим яблоневый сад и монастырскую таможню. После насыщенной программы у вас будет свободное время в Приозерске, чтобы поужинать в одном из кафе города, прогуляться по центру или самостоятельно осмотреть древнюю крепость Корела. Обратите внимание: