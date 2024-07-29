Самый удобный и недорогой способ посетить Валаам за 1 день — отправиться в комбинированную поездку из Санкт-Петербурга на автобусе до Приозерска и оттуда на теплоходе-метеоре на остров Валаам и обратно.
Приглашаем вас познакомиться с прекрасным, живописным островом, уютно расположенном на Ладожском озере!
Приглашаем вас познакомиться с прекрасным, живописным островом, уютно расположенном на Ладожском озере!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: По дороге из Санкт-Петербурга в Приозерск вы познакомитесь с легендами Карельского перешейка, историей названий здешних мест, увидите знаменитые Лосевские пороги. Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Экскурсия по острову Валаам начнется с подъема по святой лестнице на гору Фавор, здесь у ограды открывается панорама монастыря, монастырского сада у подножия, Монастырской бухты, куда заходят теплоходы из Ладоги. Памятный знак Императору Александру I, который был на Валааме. Рассказ о Знаменской часовне и проход Святые врата в монастырское каре, осмотр жилых келейных корпусов. Посещение отреставрированного Свято-Преображенского собора — главного сокровища и достопримечательности острова. После отдыха и обеда в трапезной монастыря наша экскурсия продолжится. Мы отправимся к Никольскому скиту, дорога к которому ведет по цепи островов, связанных между собой деревянными мостами. Здесь находится шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, а также гранитный поклонный крест. По дороге осмотрим яблоневый сад и монастырскую таможню. После насыщенной программы у вас будет свободное время в Приозерске, чтобы поужинать в одном из кафе города, прогуляться по центру или самостоятельно осмотреть древнюю крепость Корела. Обратите внимание:
- Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере, экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!
- Точное время отправления будет отправлено в смс-сообщении накануне выезда.
• Это очень популярное направление летом, поэтому просим вас бронировать путевки заранее. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы.
- На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.
- Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
- При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
- Метеоры не выходят в Ладожское озеро в шторм. Сотрудники МЧС строго следят за погодой и могут экскурсию отменить.
Ежедневно с мая по сентябрь
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|11 105 ₽
|Детский (от 0 до 6 лет)
|6 220 ₽
|Школьный (от 7 до 12 лет)
|8 660 ₽
|Студенческий / Школьный (13+)
|11 105 ₽
|Пенсионный
|10 895 ₽
|Иностранные граждане
|11 105 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Свято-Преображенский собор
- Никольский скит
- Шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Переезд на метеоре по маршруту «Приозерск - о. Валаам - Приозерск»
- Посещение главного собора
- Обед в монастырской трапезной
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
Завершение: СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы
- На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе
- Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий
- При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п
- Метеоры не выходят в Ладожское озеро в шторм. Сотрудники МЧС строго следят за погодой и могут экскурсию отменить
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
29 июл 2024
Экскурсия пришлась на день репетиции военно-морского парада. Было разведено несколько мостов, соответственно, на въезд на оставшиеся мосты образовались пробки, стояли очень долго. В результате гнали, чтобы успеть на "Метеор", прогулка
И
Ирина
28 июл 2024
Г
Галина
17 июл 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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