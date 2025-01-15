Мы отправимся гулять по модным локациям Санкт-Петербурга. Вас ждут благоустроенная набережная с прекрасными видами на Финский залив, арт- и лофт-зоны, музыкальные бары, рестораны и множество других вдохновляющих объектов. Вы узнаете, как заброшенные фабрики преобразили в элитные кварталы, какие события здесь проходят и что ещё планируют тут создать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

«Севкабель-порт» — модное общественное пространство в Гавани Васильевского острова. Вы прогуляетесь по набережной с длинной барной стойкой и рассмотрите площадку некогда одного из ведущих российских заводов кабельно-проводниковой продукции, которая сегодня превратилась в отличное место для отдыха.

«Брусницын»— культурный квартал с видом на Финский залив, где проводят музыкальные фестивали и прочие мероприятия. По территории приятно гулять — вы увидите особняк купцов Брусницыных, пожелавших жить в рабочем районе, и различные лофт-зоны, созданные в пустующих когда-то помещениях завода компании «Сименс и Гальске».

Мы расскажем:

Какой кабель проложили по дну Ладожского озера, чтобы в блокадном Ленинграде появилось электричество

Что из себя представляет проект «Гавань 2.0», куда войдёт здание морского вокзала

Как внутри церкви оказалась водолазная школа

Почему «Севкабель-порт» и «Брусницын» — самые живые событийные площадки в России

Организационные детали