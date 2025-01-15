Мы отправимся гулять по модным локациям Санкт-Петербурга.
Вас ждут благоустроенная набережная с прекрасными видами на Финский залив, арт- и лофт-зоны, музыкальные бары, рестораны и множество других вдохновляющих объектов.
Вы узнаете, как заброшенные фабрики преобразили в элитные кварталы, какие события здесь проходят и что ещё планируют тут создать.
Вас ждут благоустроенная набережная с прекрасными видами на Финский залив, арт- и лофт-зоны, музыкальные бары, рестораны и множество других вдохновляющих объектов.
Вы узнаете, как заброшенные фабрики преобразили в элитные кварталы, какие события здесь проходят и что ещё планируют тут создать.
Описание экскурсии
«Севкабель-порт» — модное общественное пространство в Гавани Васильевского острова. Вы прогуляетесь по набережной с длинной барной стойкой и рассмотрите площадку некогда одного из ведущих российских заводов кабельно-проводниковой продукции, которая сегодня превратилась в отличное место для отдыха.
«Брусницын»— культурный квартал с видом на Финский залив, где проводят музыкальные фестивали и прочие мероприятия. По территории приятно гулять — вы увидите особняк купцов Брусницыных, пожелавших жить в рабочем районе, и различные лофт-зоны, созданные в пустующих когда-то помещениях завода компании «Сименс и Гальске».
Мы расскажем:
- Какой кабель проложили по дну Ладожского озера, чтобы в блокадном Ленинграде появилось электричество
- Что из себя представляет проект «Гавань 2.0», куда войдёт здание морского вокзала
- Как внутри церкви оказалась водолазная школа
- Почему «Севкабель-порт» и «Брусницын» — самые живые событийные площадки в России
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу организуем трансфер к месту экскурсии и обратно. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Косой линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5368 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олга
15 янв 2025
Посетили экскурсию1 января в 13.00)))
Город только просыпался!
Народу было не много, очень комфортно было гулять!
Интересный рассказ!
Компания у нас была большая, спасибо большое Элеоноре за понимание! Шли своим темпом! Узнали много нового и интересного об этом уникальном месте!
Сами локации красивые, необычные, для нас уже были знакомы! Но подкрепленные историей от Элеоноры, стали гораздо интереснее! Очень необычное место: современное и пропитанное историей!
Спасибо
Город только просыпался!
Народу было не много, очень комфортно было гулять!
Интересный рассказ!
Компания у нас была большая, спасибо большое Элеоноре за понимание! Шли своим темпом! Узнали много нового и интересного об этом уникальном месте!
Сами локации красивые, необычные, для нас уже были знакомы! Но подкрепленные историей от Элеоноры, стали гораздо интереснее! Очень необычное место: современное и пропитанное историей!
Спасибо
М
Мария
3 дек 2024
Браво экскурсоводу Марии за великолепную экскурсию в эстетике петербургского урбанизма! Узнала много нового и получила яркие впечатления несмотря на погоду) Особенно понравился культурный квартал Брусницын. Ярко, динамично и очень атмосферно. Всем рекомендую!
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