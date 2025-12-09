Предлагаю ненадолго перенестись в прошлое: в столицу Российской империи, чьи жители собираются праздновать Рождество и встречать Новый год.
Давайте узнаем, как они готовятся к праздникам: где ищут подарки, как наряжают ёлку и каким зимним забавам предаются.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку на Исаакиевской площади и увидим скульптурное изображение той, кому мы обязаны традицией наряжать на праздник ёлку
- Пройдём по одной из самых фешенебельных улиц Петербурга — Большой Морской
- Полюбуемся праздничной подсветкой Невского проспекта
- Выйдем на парадную Дворцовую площадь и выясним число посетителей новогоднего бала в Зимнем дворце
Вы узнаете:
- как готовились к зимним праздникам петербуржцы
- какие традиции были связаны с этим периодом
- когда появились первые ёлки в домах горожан
- когда дарили подарки и как играли в их «передачу»
- как развлекались простые жители Петербурга и как праздновали Рождество в царской семье
и многое другое!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 18 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Екатерина. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге. По образованию я историк, а мой город — это постоянный источник новых открытий, интересных тем и исследований. Я люблю изучать его
