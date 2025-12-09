Мои заказы

Рождество в блистательном Санкт-Петербурге

Прогулка по праздничному Петербургу
Предлагаю ненадолго перенестись в прошлое: в столицу Российской империи, чьи жители собираются праздновать Рождество и встречать Новый год.

Давайте узнаем, как они готовятся к праздникам: где ищут подарки, как наряжают ёлку и каким зимним забавам предаются.
Описание экскурсии

  • Начнём прогулку на Исаакиевской площади и увидим скульптурное изображение той, кому мы обязаны традицией наряжать на праздник ёлку
  • Пройдём по одной из самых фешенебельных улиц Петербурга — Большой Морской
  • Полюбуемся праздничной подсветкой Невского проспекта
  • Выйдем на парадную Дворцовую площадь и выясним число посетителей новогоднего бала в Зимнем дворце

Вы узнаете:

  • как готовились к зимним праздникам петербуржцы
  • какие традиции были связаны с этим периодом
  • когда появились первые ёлки в домах горожан
  • когда дарили подарки и как играли в их «передачу»
  • как развлекались простые жители Петербурга и как праздновали Рождество в царской семье

и многое другое!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети до 18 лет600 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Екатерина. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге. По образованию я историк, а мой город — это постоянный источник новых открытий, интересных тем и исследований. Я люблю изучать его
сама и показывать другим. Провожу экскурсии по Петербургу и пригородам, а также являюсь сотрудником музея-заповедника «Ораниенбаум» и аккредитованным гидом музея «Петровская акватория». Отдельно занимаюсь историей петергофской дороги, утраченных и сохранившихся усадеб и парков, расположенных по пути из города в Петергоф и Ораниенбаум.

