Роза проводит ещё 6 экскурсий

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Рождество в Выборге: групповая экскурсия

Волшебство средневекового города, праздничный обед и представление в старинной башне

Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 35 человек вы отправитесь в средневековый Выборг, где прогуляетесь 👣 по атмосферным улочкам и площадям, попробуете знаменитый крендель и при желании посетите замок 🏰 и башню Олафа.

А после отдохнете за праздничным столом, послушаете песни и легенды, поучаствуете в танцах и увидите рыцарский поединок!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 850 ₽ за человека

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Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу
Вместе с гидом вы посетите Рыночную и Ратушную площади, пройдете по улице Водяной заставы и осмотрите церковь ⛪ Святых Петра и Павла. Раскроете историю 📖 города, услышите о его гастрономическом символе — выборгском кренделе. При желании также посетите средневековый замок 🏰, с высоты башни Олафа поглядите на заснеженный город 🏙️ и представите, как в прошлом выглядел рождественский Выборг.

Праздничный обед
Вы побываете в самом старом ресторане города, расположенном в башне 16 века! Блюда старинной кухни 🥧, живая музыка и костюмированное сказочное представление помогут проникнуться духом Рождества и узнать больше о Средневековье.
А еще в программе:
— демонстрация рыцарского поединка и обряд посвящения в рыцари;
— исполнение средневекового гимна на шведском языке, а также старинной баллады «О трех братьях»;
— средневековые танцы 💃 и танцевальные мастер-классы;
— рассказ о традициях Рождества и святочное гадание!

Организационные детали

  • Программа состоит из 2 частей: пешеходной экскурсии 🧭 по Старому городу с гидом и праздничного обеда в ресторане «Круглая башня» с развлекательной программой
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер и праздничный обед входит в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билет 🎫 на башню (200 руб. для всех категорий) и покупка крендель (его стоимость в усадьбе Бюргера — от 120 руб. ; в «Лавке вкусностей» — 100 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Гостиный двор
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия
Рождество в Выборге: групповая экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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