Роза проводит ещё 6 экскурсий

Прогулка по Старому городу
Вместе с гидом вы посетите Рыночную и Ратушную площади, пройдете по улице Водяной заставы и осмотрите церковь ⛪ Святых Петра и Павла. Раскроете историю 📖 города, услышите о его гастрономическом символе — выборгском кренделе. При желании также посетите средневековый замок 🏰, с высоты башни Олафа поглядите на заснеженный город 🏙️ и представите, как в прошлом выглядел рождественский Выборг.
Праздничный обед
Вы побываете в самом старом ресторане города, расположенном в башне 16 века! Блюда старинной кухни 🥧, живая музыка и костюмированное сказочное представление помогут проникнуться духом Рождества и узнать больше о Средневековье.
А еще в программе:
— демонстрация рыцарского поединка и обряд посвящения в рыцари;
— исполнение средневекового гимна на шведском языке, а также старинной баллады «О трех братьях»;
— средневековые танцы 💃 и танцевальные мастер-классы;
— рассказ о традициях Рождества и святочное гадание!
Что входит в стоимость, а что — нет