Роза проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Вместе с гидом вы посетите Рыночную и Ратушную площади, пройдете по улице Водяной заставы и осмотрите церковь ⛪ Святых Петра и Павла. Раскроете историю 📖 города, услышите о его гастрономическом символе — выборгском кренделе. При желании также посетите средневековый замок 🏰, с высоты башни Олафа поглядите на заснеженный город 🏙️ и представите, как в прошлом выглядел рождественский Выборг.

Праздничный обед

Вы побываете в самом старом ресторане города, расположенном в башне 16 века! Блюда старинной кухни 🥧, живая музыка и костюмированное сказочное представление помогут проникнуться духом Рождества и узнать больше о Средневековье.

А еще в программе:

— демонстрация рыцарского поединка и обряд посвящения в рыцари;

— исполнение средневекового гимна на шведском языке, а также старинной баллады «О трех братьях»;

— средневековые танцы 💃 и танцевальные мастер-классы;

— рассказ о традициях Рождества и святочное гадание!

Организационные детали

Программа состоит из 2 частей: пешеходной экскурсии 🧭 по Старому городу с гидом и праздничного обеда в ресторане «Круглая башня» с развлекательной программой

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Что входит в стоимость, а что — нет