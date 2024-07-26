Предлагаем отправиться в увлекательное однодневное путешествие по лучшим достопримечательностям Карелии. На индивидуальной экскурсии мы посетим крепость Корела, Город Ангелов.
Вы услышите шум и оцените мощь карельских водопадов, а после исследуете жемчужину экскурсии — горный парк «Рускеала».
Вы услышите шум и оцените мощь карельских водопадов, а после исследуете жемчужину экскурсии — горный парк «Рускеала».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Давайте отправимся в незабываемое путешествие по Карелии на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia! Карелия — это край многочисленных озер, бескрайних лесов и интересных достопримечательностей, расположенный на северо-западе страны на границе с Финляндией. Мы предлагаем однодневный индивидуальный тур, который полностью подстраивается под ваши пожелания. Такой тур — идеальное решение для тех, кто хочет получить максимум удовольствия!!!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Водопады
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Трансфер из Санкт-Петербурга в Рускеалу и обратно
Что не входит в цену
- Билеты по локациям
- Обед и ужин
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
13 часов
Групповая
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 06:15
28 июл в 06:15
29 июл в 06:15
2 490₽ за человека
15 часов
Групповая
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств, д. 1
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6 500₽ за человека
15 часов
Групповая
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 190₽ за человека