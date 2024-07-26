Предлагаем отправиться в увлекательное однодневное путешествие по лучшим достопримечательностям Карелии. На индивидуальной экскурсии мы посетим крепость Корела, Город Ангелов. Вы услышите шум и оцените мощь карельских водопадов, а после исследуете жемчужину экскурсии — горный парк «Рускеала».

Описание экскурсии

Давайте отправимся в незабываемое путешествие по Карелии на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia! Карелия — это край многочисленных озер, бескрайних лесов и интересных достопримечательностей, расположенный на северо-западе страны на границе с Финляндией. Мы предлагаем однодневный индивидуальный тур, который полностью подстраивается под ваши пожелания. Такой тур — идеальное решение для тех, кто хочет получить максимум удовольствия!!!