Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков

Последняя ночь Императора Павла I

Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков
Последняя ночь Императора Павла I: аудиэкскурсия по следам заговорщиков

Что вы увидите 🤩

  • Александровская колонна
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Дворцовая площадь
Этот уникальный маршрут, который начинается на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки, проходит через Дворцовую площадь, Миллионную улицу, Марсово Поле и заканчивается в Михайловском замке, окунет вас в атмосферу жизни Петербурга конца 18 века.
Пройдя главным маршрутом заговорщиков, вы узнаете, что послужило причиной убийства Павла Первого, каким он был человеком и какие взаимоотношения царили в его окружении.
Вы услышите мистические легенды, которыми окутано правление Императора Павла. Узнаете, какое зловещее предсказание открылось ему, как только он вступил на престол.
И, наконец, увидите самый загадочный дворец Петербурга, до сих пор хранящий тайну одного из самых трагичных событий в истории России.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
790 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Посещение внутреннего двора Михайловского замка
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в Михайловский замок
Где начинаем и завершаем
Начало: Невский проспект, 15
Завершение: Садовая улица, 2
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вы можете выбрать любое удобное время

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