Этот уникальный маршрут, который начинается на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки, проходит через Дворцовую площадь, Миллионную улицу, Марсово Поле и заканчивается в Михайловском замке, окунет вас в атмосферу жизни Петербурга конца 18 века.

Пройдя главным маршрутом заговорщиков, вы узнаете, что послужило причиной убийства Павла Первого, каким он был человеком и какие взаимоотношения царили в его окружении.

Вы услышите мистические легенды, которыми окутано правление Императора Павла. Узнаете, какое зловещее предсказание открылось ему, как только он вступил на престол.

И, наконец, увидите самый загадочный дворец Петербурга, до сих пор хранящий тайну одного из самых трагичных событий в истории России.