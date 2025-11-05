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С детьми - в Музей Фаберже на интерактивную экскурсию

Увидеть те самые яйца и другие шедевры в компании гида, который увлечёт рассказами всю семью
Дети обожают «киндер-сюрпризы» — да и взрослым часто интересно, что скрывает эта «матрёшка»? В Музее Фаберже вас ждут ещё более загадочные и диковинные яйца.

Кто изготавливал эти пасхальные драгоценности и кто кому их дарил? Что в этих яйцах такого особенного, что они стоят миллионы? Можно ли было раскрыть яйцо и найти в нём сюрприз? Отправимся искать ответы на эти вопросы!
5
1 отзыв
С детьми - в Музей Фаберже на интерактивную экскурсию
С детьми - в Музей Фаберже на интерактивную экскурсию
С детьми - в Музей Фаберже на интерактивную экскурсию

Описание экскурсии

Секреты старинного дворца

Вы посетите самый драгоценный музей Петербурга — Фаберже — в залах Шуваловского дворца. Ребята раскроют секреты старого рода Шуваловых, узнают, как относились к украшениям дворяне и приближённые царской семьи. А также какие символы заключали в себе драгоценности, в каком случае дорогой подарок — это просто щедрый жест, а в каком — сложнейшее произведение искусства.

Чудеса, да и только!

Вам предстоит соприкоснутся с чудом, созданным руками человека — точнее, мастерами, многие из которых были самыми простыми людьми. Здесь много-много драгоценных камней, дорогих металлов и эксклюзивных штучек. Какой «сюрприз» может быть спрятан в яйце? Насколько маленькими или даже микроскопическими могут быть шкатулка, часы, рояль, карета, дом?. . Покажет исследование сказочного музея!

В формате непринуждённого диалога ребята узнают:

  • как скромная курочка превратила рядового ювелира в мастера № 1
  • насколько тяжело угодить главным женщинам страны
  • каким образом хитроумная купчиха перещеголяла императрицу
  • как пасхальное яйцо стало модным киногероем
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию в 90% случаев провожу я, Анастасия. У меня есть аккредитация с правом проведения экскурсий в интерьерах музея. Если в предложенную дату я не смогу, то предложу вам услуги одного из гидов нашей команды
  • Это индивидуальная семейная экскурсия для детей в сопровождении родителей. Рекомендуемый возраст детей — от 7 до 15 лет. Гид адаптирует содержание экскурсии к возрасту
  • Билеты в музей оплачиваются отдельно. Цена зависит от соотношения количества детей и взрослых: если в вашей компании детей и взрослых поровну (либо детей больше), стоимость билетов — 800 ₽ за чел. Если в вашей компании взрослых больше, чем детей, стоимость билетов: 1200 ₽ за чел. (если в компании более 5 человек) и 1300 ₽ за чел. (если вас пятеро и меньше)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провели экскурсии для 69 туристов
Наша команда — это весёлые и креативные гиды, которые специализируются на работе с детьми. Все мы водим экскурсии уже больше 10 лет. Главное для нас — чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым. И чтобы все весело и с пользой проводили время в постоянном общении с гидом, персонажами и друг с другом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Анастасия - потрясающий экскурсовод! Она легко нашла общий язык со всеми возрастами нашей группы, была подготовлена к экскурсии: показала детям материалы, которые использовались при изготовлении и в конце наградила подарками)). Экскурсия по содержанию доступная, ооочень интересная, а Анастасия ответила на все наши вопросы!!! Спасибо!
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