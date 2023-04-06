Увидеть те самые яйца и другие шедевры в компании гида, который увлечёт рассказами всю семью
Дети обожают «киндер-сюрпризы» — да и взрослым часто интересно, что скрывает эта «матрёшка»? В музее Фаберже вас ждут ещё более загадочные и диковинные яйца.
Кто изготавливал эти пасхальные драгоценности и кто кому их дарил? Что в этих яйцах такого особенного, что они стоят миллионы? Можно ли было раскрыть яйцо и найти в нём сюрприз? Отправимся искать ответы на эти вопросы!
Кто изготавливал эти пасхальные драгоценности и кто кому их дарил? Что в этих яйцах такого особенного, что они стоят миллионы? Можно ли было раскрыть яйцо и найти в нём сюрприз? Отправимся искать ответы на эти вопросы!
Ближайшие даты:
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Секреты старинного дворца
Вы посетите самый драгоценный музей Петербурга — Фаберже — в залах Шуваловского дворца. Ребята раскроют секреты старого рода Шуваловых, узнают, как относились к украшениям дворяне и приближённые царской семьи, какие символы заключали в себе драгоценности, в каком случае дорогой подарок — это просто щедрый жест, а в каком — сложнейшее произведение искусства.
Чудеса, да и только!
Вам предстоит соприкоснутся с чудом, созданным руками человека — точнее, мастерами, многие из которых были самыми простыми людьми. Здесь много-много драгоценных камней, дорогих металлов и эксклюзивных штучек. Какой «сюрприз» может быть спрятан в яйце? Насколько маленькими или даже микроскопическими могут быть шкатулка, часы, рояль, карета, дом?. . Покажет исследование сказочного музея!
В формате непринуждённого диалога ребята узнают:
- как скромная курочка превратила рядового ювелира в мастера № 1
- насколько тяжело угодить главным женщинам страны
- каким образом хитроумная купчиха перещеголяла императрицу
- как пасхальное яйцо стало модным киногероем
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию в 90% случаев провожу я, Анастасия. У меня есть аккредитация с правом проведения экскурсий в интерьерах музея. Если в предложенную дату я не смогу, то предложу вам услуги одного из гидов нашей команды.
- Это индивидуальная семейная экскурсия для детей в сопровождении родителей. Рекомендуемый возраст детей — от 7 до 14 лет. Гид адаптирует содержание экскурсии к возрасту.
- Билеты в музей оплачиваются отдельно. Цена зависит от соотношения количества детей и взрослых: если в вашей компании детей и взрослых поровну (либо детей больше), стоимость билетов — 400 руб. /чел. Если в вашей компании взрослых больше, чем детей, стоимость билетов: 900 руб. /чел. (если в компании более 5 человек) и 1000 руб. /чел. (если вас четверо и меньше).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Музея Фаберже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 34 экскурсии для 43 туристов
Наша команда — это веселые и креативные гиды, которые специализируются на работе с детьми. Все мы водим экскурсии уже больше 10 лет. Главное для нас — чтобы не было скучно ни детям, ни взрослым. И чтобы все весело и с пользой проводили время в постоянном общении с гидом, персонажами и друг с другом!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для подростков
Музеи
Летние
Музей Фаберже
Популярные места
Для детей
Водные развлечения
Интерактивные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Екатерина
Фаберже и Спас на Крови: искусство на изломе веков
Не просто увидеть шедевры музея и убранство храма, но и узнать о них любопытные факты
у входа в музей Фаберже
Завтра
8 апр
9 апр
10 апр
от 105008 925₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Егор и Мария
Музей Фаберже для детей и их родителей
Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга
в музее Фаберже
Завтра
7 апр
9 апр
10 апр
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Анна
Музей Фаберже с лицензированным гидом
Легенды мирового ювелирного искусства и другие сокровища Российской империи
на набережной Фонтанки
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
1 500₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду