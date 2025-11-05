Дети обожают «киндер-сюрпризы» — да и взрослым часто интересно, что скрывает эта «матрёшка»? В Музее Фаберже вас ждут ещё более загадочные и диковинные яйца. Кто изготавливал эти пасхальные драгоценности и кто кому их дарил? Что в этих яйцах такого особенного, что они стоят миллионы? Можно ли было раскрыть яйцо и найти в нём сюрприз? Отправимся искать ответы на эти вопросы!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-18 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты старинного дворца

Вы посетите самый драгоценный музей Петербурга — Фаберже — в залах Шуваловского дворца. Ребята раскроют секреты старого рода Шуваловых, узнают, как относились к украшениям дворяне и приближённые царской семьи. А также какие символы заключали в себе драгоценности, в каком случае дорогой подарок — это просто щедрый жест, а в каком — сложнейшее произведение искусства.

Чудеса, да и только!

Вам предстоит соприкоснутся с чудом, созданным руками человека — точнее, мастерами, многие из которых были самыми простыми людьми. Здесь много-много драгоценных камней, дорогих металлов и эксклюзивных штучек. Какой «сюрприз» может быть спрятан в яйце? Насколько маленькими или даже микроскопическими могут быть шкатулка, часы, рояль, карета, дом?. . Покажет исследование сказочного музея!

В формате непринуждённого диалога ребята узнают:

как скромная курочка превратила рядового ювелира в мастера № 1

насколько тяжело угодить главным женщинам страны

каким образом хитроумная купчиха перещеголяла императрицу

как пасхальное яйцо стало модным киногероем

и многое другое!

Организационные детали