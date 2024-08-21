Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве

Посмотрите грандиозный праздничный салют в честь дня ВМФ с лучшего ракурса — с борта теплохода. Фейерверк — прямо у вас над головой. Поэтому ничего не помешает вам рассмотреть все краски праздничных огней и сделать яркие фотографии. А также мы проведем для вас экскурсию по рекам и каналам Петербурга.
4.7
35 отзывов
Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
Салют на День ВМФ с борта теплохода и прогулка по Неве
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Приглашение на незабываемую прогулку

Мы рады пригласить вас на удивительное событие — грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота! Это уникальная возможность насладиться зрелищем с борта теплохода.

Что вас ждет?

  • Полуторачасовая водная прогулка по живописным рекам и каналам города.
  • Возможность увидеть праздничный салют в честь Дня флота.
  • Экскурсия, которая раскроет перед вами красоту и историю нашего города.

Информация о рейсе

Регистрация на рейс пройдет с 20:30 до 21:00. В 21:30 мы отправимся в увлекательное путешествие, которое продлится 1 час 20 минут.

Место встречи

Мы ждем вас по адресу: Адмиралтейская набережная, 12. Не упустите шанс стать частью этого замечательного события!

Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания в этот особенный день!

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 500 ₽
Детский (от 2 до 13 лет)3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О
  • Петропавловская крепость
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
Что включено
  • Проезд на экскурсионном теплоходе
  • Экскурсия по рекам и каналам
  • Просмотр праздничного салюта
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал Адмиралтейская набережная 8
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
4
3
2
2
1
1
З
21 авг 2024
Незабываемо
О
31 июл 2024
О
31 июл 2024
Е
30 июл 2024
С
29 июл 2024
Не очень понравилась организация погрузки на кораблики. . хотя в целом при таком количестве желающих это не удивляет. Капитан судна проявил себя как мастер маневрирования. Локация для просмотра была отличная. Сам салют мог бы быть разнообразные. . прошлый век. .
С
29 июл 2024
Всё было просто супер! Наш корабль стоял самый первый от Петропавловской крепости и салют был прямо над нами. Это очень круто.
О
29 июл 2024
Спасибо огромное. Понравилась прогулка очень. Прекрасный был вид на салют. Места были в первом ряду. Экскурсовод рассказывала очень интересно, приятный голос, выражение. Благодарны всей команде за потрясающие эмоции!!!
М
29 июл 2024
Отличная поездка, обзор просто невероятный, одно из лучших расположений для просмотра салюта. Гид очень интересно рассказывала! Вообще все организованно на хорошем уровне.
Н
29 июл 2024
Салют шикарный, капитан поставил кораблик в первые ряды! Очень интересно нас погрузил в историю гид! Саксафан просто добавил изюминку в наше классное путешествие. Спасибо вам с Алтая и Красноярска!
В
29 июл 2024
И
6 авг 2023
Огромное спасибо за организацию просмотра этого грандиозного шоу! Отличный капитан, который выбрал лучший ракурс для просмотра салюта. Корабликов было очень много - но у нас был лучший вид. В день салюта примерно за 2 часа до его начала, позвонили организаторы, сообщили подобную информацию по отправлению кораблика. Спасибо огромное! Рекомендую👍
В
2 авг 2023
Прекрасная компания
Е
31 июл 2023
П
31 июл 2023
Отличная организация!! несмотря на истерики силовиков, связанные с приездом ВВП, видимо, тотальными перекрытиями территории празднования дня ВМФ, Мне отзвонили о смене причала, рассказали, как пройти, велели звонить, в случае если
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чего. . При этом стоимость была самая низкая из всех конкурентов, теплоходик удобный, места всем хватило на открытой палубе, а место, откуда смотрели самое "козырное". Ближе подойти просто было нельзя, партер, 1 ряд, середина:-). Рекомендую!

L
31 июл 2023

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