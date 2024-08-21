Посмотрите грандиозный праздничный салют в честь дня ВМФ с лучшего ракурса — с борта теплохода. Фейерверк — прямо у вас над головой. Поэтому ничего не помешает вам рассмотреть все краски праздничных огней и сделать яркие фотографии. А также мы проведем для вас экскурсию по рекам и каналам Петербурга.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Смольнинское Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Приглашение на незабываемую прогулку

Мы рады пригласить вас на удивительное событие — грандиозный салют, посвященный Дню военно-морского флота! Это уникальная возможность насладиться зрелищем с борта теплохода.

Что вас ждет?

Полуторачасовая водная прогулка по живописным рекам и каналам города.

Возможность увидеть праздничный салют в честь Дня флота.

Экскурсия, которая раскроет перед вами красоту и историю нашего города.

Информация о рейсе

Регистрация на рейс пройдет с 20:30 до 21:00. В 21:30 мы отправимся в увлекательное путешествие, которое продлится 1 час 20 минут.

Место встречи

Мы ждем вас по адресу: Адмиралтейская набережная, 12. Не упустите шанс стать частью этого замечательного события!

Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания в этот особенный день!