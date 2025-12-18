Приглашаем вас окунуться в неповторимую атмосферу праздничного Санкт‑Петербурга — города, где каждая улица, площадь и набережная превращаются в сцену грандиозного спектакля.
Вы откроете для себя великолепие главных ёлок города, познакомитесь с историей празднования Нового года. И сделаете множество эффектных снимков на память!
Вы откроете для себя великолепие главных ёлок города, познакомитесь с историей празднования Нового года. И сделаете множество эффектных снимков на память!
Описание экскурсии
- Дворцовая площадь — здесь разворачивается главная новогодняя сцена Петербурга
- Исаакиевская площадь — оазис новогоднего уюта, где величественная архитектура сочетается с праздничной атмосферой
- Невский проспект — главная магистраль Петербурга в новогоднем убранстве
- Суворовский проспект — старинные особняки в новогоднем оформлении и иллюминации
- Театральная площадь — место, где искусство переплетается с новогодними традициями
- Большая Морская улица — элегантная улица с изысканной праздничной отделкой
- Манежная площадь — эпицентр праздника. Здесь шумит ярмарка с сувенирами и угощениями
А ещё вы увидите
- Никольский собор
- Смольный собор
- Телебашню с эффектной световой композицией
И конечно, вы узнаете
- Когда в Петербурге впервые появилась публичная новогодняя ёлка
- Как менялись способы украшения праздничных деревьев на протяжении столетий
- Какие традиции царского двора сохранились в современном праздновании
- Почему именно Петербург стал колыбелью многих новогодних обычаев России
- Как проходила подготовка к рождественским балам в Зимнем дворце
- Какие подарки дарили члены императорской фамилии
И многое другое!
Организационные детали
- Мы поедем на комфортабельном автобусе
- После завершения экскурсии у вас будет возможность посетить новогоднюю ярмарку — попробовать традиционные горячие напитки, полюбоваться праздничными павильонами и, при желании, приобрести сувениры
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 20 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 10 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 679 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Групповая
Новогодний Петербург и самые красивые ёлки города
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: с 21 декабря 2020 ежедневной до 14 января 2021 года
1040 ₽
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождество в Петербурге
Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: путешествие по истории Нового года
Санкт-Петербург - город, где зародились новогодние традиции. Прогулка по Невскому проспекту раскроет тайны праздника и подарит атмосферу волшебства
Начало: На Дворцовой площади
20 дек в 16:00
21 дек в 14:00
1050 ₽ за человека