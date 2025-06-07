Ненадолго оставим детей с гидом изучать оптическую иллюзию на парадной лестнице — и без спешки сделаем романтичные портретные кадры в окружении мраморных статуй. На прогулке по залам вы узнаете, кто сумел оживить золотого павлина и научитесь общаться на языке вееров. А мы поснимаем вас в репортажной манере и подскажем самые удачные места и выразительные ракурсы для постановочной съёмки.

Описание фото-прогулки

Наш маршрут включает самые выигрышные локации для фото:

Парадную лестницу и залы Зимнего дворца

Павильонный зал с часами Павлин

Лоджии Рафаэля

Большой просвет

При желании зайдём в залы античности и завершим у Атлантов

На прогулке по дворцу:

Вы выясните , для кого выстроен Зимний и как появился Эрмитаж

, для кого выстроен Зимний и как появился Эрмитаж Раскроете , все ли окна здесь настоящие и где прячутся ложные двери

, все ли окна здесь настоящие и где прячутся ложные двери Научитесь пользоваться языком веера — и будете уверенно чувствовать себя на любом пышном балу

пользоваться языком веера — и будете уверенно чувствовать себя на любом пышном балу Услышите о появлении в России знаменитого павлина и о мастере, без которого золотая птица никогда не заработала бы

о появлении в России знаменитого павлина и о мастере, без которого золотая птица никогда не заработала бы Узнаете , где в лоджиях Рафаэля императрица оставила свою печать и почему их иногда называют «библией» художника

, где в лоджиях Рафаэля императрица оставила свою печать и почему их иногда называют «библией» художника Познакомитесь с техникой русской мозаики в картинной галерее Нового Эрмитажа

с техникой русской мозаики в картинной галерее Нового Эрмитажа А огромные вазы из зелёного малахита раскроют свой секрет только самым внимательным!

Детская экскурсия включает игры, загадки и другие активности. Фотограф обязательно поймает удачные моменты, даже если дети не слишком любят позировать.

Отдельно мы поснимаем маму в роскошных залах. Для нас эстетика кадра стоит на первом месте, поэтому каждая девушка почувствует себя немного королевой во время съёмки.

