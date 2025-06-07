Ненадолго оставим детей с гидом изучать оптическую иллюзию на парадной лестнице — и без спешки сделаем романтичные портретные кадры в окружении мраморных статуй.
На прогулке по залам вы узнаете, кто сумел оживить золотого павлина и научитесь общаться на языке вееров.
А мы поснимаем вас в репортажной манере и подскажем самые удачные места и выразительные ракурсы для постановочной съёмки.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Наш маршрут включает самые выигрышные локации для фото:
- Парадную лестницу и залы Зимнего дворца
- Павильонный зал с часами Павлин
- Лоджии Рафаэля
- Большой просвет
- При желании зайдём в залы античности и завершим у Атлантов
На прогулке по дворцу:
- Вы выясните, для кого выстроен Зимний и как появился Эрмитаж
- Раскроете, все ли окна здесь настоящие и где прячутся ложные двери
- Научитесь пользоваться языком веера — и будете уверенно чувствовать себя на любом пышном балу
- Услышите о появлении в России знаменитого павлина и о мастере, без которого золотая птица никогда не заработала бы
- Узнаете, где в лоджиях Рафаэля императрица оставила свою печать и почему их иногда называют «библией» художника
- Познакомитесь с техникой русской мозаики в картинной галерее Нового Эрмитажа
- А огромные вазы из зелёного малахита раскроют свой секрет только самым внимательным!
Детская экскурсия включает игры, загадки и другие активности. Фотограф обязательно поймает удачные моменты, даже если дети не слишком любят позировать.
Отдельно мы поснимаем маму в роскошных залах. Для нас эстетика кадра стоит на первом месте, поэтому каждая девушка почувствует себя немного королевой во время съёмки.
Организационные детали
- Мы фотографируем на зеркальную камеру Canon EOS 5D Mark II
- Через четыре дня после экскурсии вы получите ссылку на облачное хранилище с 70–100 фотографиями в лёгкой обработке в двух форматах: для печати и социальных сетей
- При бронировании мы согласуем день и время экскурсии
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
- Можно заказать фотосессию без экскурсии за 13500 ₽
- С вами будет профессиональный фотограф и гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 12668 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ольга
7 июн 2025
Нахожусь под огромным впечатлением от экскурсии. Организовано с теплом и заботой, очень увлекательно (даже для подростка-нигелиста:)). Пока экскурсовод делится фактами и секретами Эрмитажа, фотограф снимает прекрасные кадры и ещё успевает
