Семейная фотосессия и экскурсия для детей в Эрмитаже

Сделать фото в царственных интерьерах, пока дети разгадывают загадки музейных шедевров
Ненадолго оставим детей с гидом изучать оптическую иллюзию на парадной лестнице — и без спешки сделаем романтичные портретные кадры в окружении мраморных статуй.

На прогулке по залам вы узнаете, кто сумел оживить золотого павлина и научитесь общаться на языке вееров.

А мы поснимаем вас в репортажной манере и подскажем самые удачные места и выразительные ракурсы для постановочной съёмки.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Наш маршрут включает самые выигрышные локации для фото:

  • Парадную лестницу и залы Зимнего дворца
  • Павильонный зал с часами Павлин
  • Лоджии Рафаэля
  • Большой просвет
  • При желании зайдём в залы античности и завершим у Атлантов

На прогулке по дворцу:

  • Вы выясните, для кого выстроен Зимний и как появился Эрмитаж
  • Раскроете, все ли окна здесь настоящие и где прячутся ложные двери
  • Научитесь пользоваться языком веера — и будете уверенно чувствовать себя на любом пышном балу
  • Услышите о появлении в России знаменитого павлина и о мастере, без которого золотая птица никогда не заработала бы
  • Узнаете, где в лоджиях Рафаэля императрица оставила свою печать и почему их иногда называют «библией» художника
  • Познакомитесь с техникой русской мозаики в картинной галерее Нового Эрмитажа
  • А огромные вазы из зелёного малахита раскроют свой секрет только самым внимательным!

Детская экскурсия включает игры, загадки и другие активности. Фотограф обязательно поймает удачные моменты, даже если дети не слишком любят позировать.

Отдельно мы поснимаем маму в роскошных залах. Для нас эстетика кадра стоит на первом месте, поэтому каждая девушка почувствует себя немного королевой во время съёмки.

Организационные детали

  • Мы фотографируем на зеркальную камеру Canon EOS 5D Mark II
  • Через четыре дня после экскурсии вы получите ссылку на облачное хранилище с 70–100 фотографиями в лёгкой обработке в двух форматах: для печати и социальных сетей
  • При бронировании мы согласуем день и время экскурсии
  • Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
  • Можно заказать фотосессию без экскурсии за 13500 ₽
  • С вами будет профессиональный фотограф и гид из нашей команды

Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
7 июн 2025
Нахожусь под огромным впечатлением от экскурсии. Организовано с теплом и заботой, очень увлекательно (даже для подростка-нигелиста:)). Пока экскурсовод делится фактами и секретами Эрмитажа, фотограф снимает прекрасные кадры и ещё успевает
читать дальше

делать фото и видео репортаж на телефон. Успели сделать для меня (мамы) отдельные фото в великолепных интерьерах, пока сын осматривал отдельные залы. В завершении экскурсовод подытожила осмотренных экспозиции и спросила, что больше всего запомнилось (нам с сыном запомнилось разное, но яркие впечатления у обоих). Очень довольна такой оригинальной и прекрасно организованной экскурсией и смело рекомендую 💝

