Семейный квест «Прогулка с Человеком Рассеянным» в Санкт-Петербурге (без гида)

Все знают Человека Рассеянного с улицы Бассейной из детской книжки. А его имя? Пора бы выяснить! Вы получите карту с заданиями, будете внимательно её разглядывать и размышлять, отгадывать загадки, вспоминать стихотворение Самуила Маршака, находить предметы и собирать по буквам слово — именно оно и раскроет фамилию книжного героя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Маршрут построен вокруг восьми букв фамилии Человека Рассеянного. Каждая буква добывается на конкретной точке в Московском парке Победы и его окрестностях.

Капитанский пруд и Корабельный пруд

Вы найдёте на карте парка два водоёма, связанные с флотом. Один из прудов символически управляет другим. Ваша задача — получить две первые одинаковые буквы.

Аллея Героев

Здесь собраны лучшие люди страны — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Вы рассмотрите бюсты и добудете ещё одну букву.

Библиотека имени С. Я. Маршака

Выйдете за пределы парка и обнаружите, что именно здесь, на этой улице, жил Человек Рассеянный. Подсказки приведут к третьей букве фамилии.

Львы — каменные стражи Санкт-Петербурга

Вспомните о том, что скульптуры львов очень часто встречаются в городе на Неве, и получите у них четвёртую букву.

Памятник Галине Улановой

Великая русская балерина — единственный герой аллеи, связанный с русским балетом. Вы оцените его вклад в мировую культуру и заберёте очередную букву.

Секретный пруд

Рассеянные люди часто теряют очки. Вам предстоит без них найти пруд на карте парка, узнать его неофициальное название и получить седьмую букву.

Памятник «Вагонетка»

Вы погрузитесь в историю блокадного трамвая и строительства парка Победы на месте кирпичного завода. Это поможет добыть последнюю букву

После разгадки имени Человека Рассеянного можно отдохнуть на очень необычной детской площадке. Чем же она примечательна? Узнаете во время квеста!

Организационные детали