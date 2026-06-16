Семейный квест «Прогулка с Человеком Рассеянным» в Санкт-Петербурге (без гида)
Узнать настоящее имя героя книжки Маршака в Московском парке Победы
Все знают Человека Рассеянного с улицы Бассейной из детской книжки.
А его имя? Пора бы выяснить! Вы получите карту с заданиями, будете внимательно её разглядывать и размышлять, отгадывать загадки, вспоминать стихотворение Самуила Маршака, находить предметы и собирать по буквам слово — именно оно и раскроет фамилию книжного героя.
Описание квеста
Маршрут построен вокруг восьми букв фамилии Человека Рассеянного. Каждая буква добывается на конкретной точке в Московском парке Победы и его окрестностях.
Капитанский пруд и Корабельный пруд
Вы найдёте на карте парка два водоёма, связанные с флотом. Один из прудов символически управляет другим. Ваша задача — получить две первые одинаковые буквы.
Аллея Героев
Здесь собраны лучшие люди страны — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Вы рассмотрите бюсты и добудете ещё одну букву.
Библиотека имени С. Я. Маршака
Выйдете за пределы парка и обнаружите, что именно здесь, на этой улице, жил Человек Рассеянный. Подсказки приведут к третьей букве фамилии.
Львы — каменные стражи Санкт-Петербурга
Вспомните о том, что скульптуры львов очень часто встречаются в городе на Неве, и получите у них четвёртую букву.
Памятник Галине Улановой
Великая русская балерина — единственный герой аллеи, связанный с русским балетом. Вы оцените его вклад в мировую культуру и заберёте очередную букву.
Секретный пруд
Рассеянные люди часто теряют очки. Вам предстоит без них найти пруд на карте парка, узнать его неофициальное название и получить седьмую букву.
Памятник «Вагонетка»
Вы погрузитесь в историю блокадного трамвая и строительства парка Победы на месте кирпичного завода. Это поможет добыть последнюю букву
После разгадки имени Человека Рассеянного можно отдохнуть на очень необычной детской площадке. Чем же она примечательна? Узнаете во время квеста!
Организационные детали
После бронирования я пришлю номер карты для полной оплаты квеста
После оплаты вы получите pdf-файл с заданием. Распечатаете его и самостоятельно, используя карты, пройдёте квест в парке Победы
Квест рассчитан на семьи с детьми дошкольного или младшего школьного возраста
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Московском парке Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серафима — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Здравствуйте! Меня зовут Серафима.
Я люблю книги, путешествия, семейные прогулки и всё, что помогает увидеть мир немного шире и интереснее. Мне нравится замечать детали, искать необычные истории в самых обычных местах читать дальшеуменьшить
и придумывать маршруты, которые превращают прогулку в настоящее приключение.
Для меня хороший маршрут — это не набор достопримечательностей, а возможность удивляться, наблюдать, задавать вопросы и открывать что-то новое вместе с близкими.
Именно поэтому я создаю прогулки и квесты, в которых важны не только знания, но и впечатления, любопытство и радость открытий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Семейный квест «Прогулка с Человеком Рассеянным» в Санкт-Петербурге (без гида)»