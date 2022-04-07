Сенная. Какие истории и тайны хранит самая «литературная» площадь Северной столицы?

Я открою для вас истинный образ этой части Петербурга, расскажу, какой она виделась писателям, и непременно покажу, что таится за фасадами её домов.

Во время экскурсии мы прогуляемся вокруг Сенной площади и раскроем тайны этой не самой парадной части Петербурга. Именно окружающие Сенную площадь дома навеяли Достоевскому образ безысходности и обречённости, в котором, на аршине пространства, существует его Раскольников. Свой вклад в создание мрачной мифологии этого места также внесли Н. Свешников, В. Крестовский, Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Пушкин и Н. Некрасов. И, конечно, городской фольклор не остался в стороне. В нем Сенная — дно Петербурга: сосредоточение зла, разврата, пьянства и преступлений.

Старейший рынок города, кабаки и ночлежки, обитатели которых стали героями русских классиков - обо всём этом я расскажу подробно и буквально переверну ваше нынешнее представление о Сенной.

Вас ждёт дружеская прогулка с неспешной беседой)