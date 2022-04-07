Сенная площадь. История преступлений и наказаний

Сенная площадь

Индивидуальная
Сенная площадь. История преступлений и наказаний
Сенная площадь. История преступлений и наказаний
Сенная площадь. История преступлений и наказаний
Сенная площадь. История преступлений и наказаний
Сенная площадь. История преступлений и наказаний
Сенная площадь. История преступлений и наказаний

Что вас ожидает 🤩

  • Спасская часовня
  • Спасский переулок
  • Дворы
  • Дом Раскольникова
  • Дом Зверкова
  • Кокушкин мост
  • Бывшая "Вяземская лавра"
Сенная. Какие истории и тайны хранит самая «литературная» площадь Северной столицы?
Я открою для вас истинный образ этой части Петербурга, расскажу, какой она виделась писателям, и непременно покажу, что таится за фасадами её домов.
Во время экскурсии мы прогуляемся вокруг Сенной площади и раскроем тайны этой не самой парадной части Петербурга. Именно окружающие Сенную площадь дома навеяли Достоевскому образ безысходности и обречённости, в котором, на аршине пространства, существует его Раскольников. Свой вклад в создание мрачной мифологии этого места также внесли Н. Свешников, В. Крестовский, Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Пушкин и Н. Некрасов. И, конечно, городской фольклор не остался в стороне. В нем Сенная — дно Петербурга: сосредоточение зла, разврата, пьянства и преступлений.
Старейший рынок города, кабаки и ночлежки, обитатели которых стали героями русских классиков - обо всём этом я расскажу подробно и буквально переверну ваше нынешнее представление о Сенной.
Вас ждёт дружеская прогулка с неспешной беседой)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сюрпризы
Что не входит
  • Кофе в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая ул. 45д. Спасская часовня
Завершение: Московский пр. 2 / 6
Когда и сколько длится
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день

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