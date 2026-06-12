Санкт-Петербург с воды Санкт-Петербург с воды — это совсем другой город. Утром, пока набережные пусты, каналы работают как оптический театр: вы плывёте в тишине, а мимо проплывают фасады, арки, ограды и шпили. Наш маршрут проходит по главным водным артериям центра: Мойка, Лебяжья канавка, Нева, Зимняя канавка, Фонтанка и канал Грибоедова. Как мы плывём:

Мы стартуем на Мойке — одной из самых красивых и спокойных рек в центре.

Ныряем в Лебяжью канавку — узкий и зелёный проход, где вода почти не движется.

Выходим в Неву — здесь открывается простор, Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.

Сворачиваем в Зимнюю канавку. Её знаменитые арки — один из главных кадров всей прогулки.

Затем — Фонтанка, а после — главный сюжет: заходим в канал Грибоедова. Здесь над головой нависают дома и мосты, и неожиданно появляется Спас на Крови. Он заполняет собой весь обзор — такого с воды вы точно не ожидаете.

Финишируем там, где начали — на Мойке. Почему выбирают эту прогулку: Это идеальный вариант для тех, кто ищет активный отдых в Санкт-Петербурге на воде. Вы увидите Марсово поле и Летний сад, Спас на Крови и Казанский собор, Арки Зимней канавки и простор Невы с ракурса, который недоступен пешеходам и даже пассажирам пароходов. А каналы с воды выглядят иначе, чем с набережных. Когда плывешь на сапе, все достопримечательности на расстоянии вытянутой руки, без шума мотора. Важная информация:.

Финишируем там, где начали — на Мойке. Почему выбирают эту прогулку: Это идеальный вариант для тех, кто ищет активный отдых в Санкт-Петербурге на воде. Вы увидите Марсово поле и Летний сад, Спас на Крови и Казанский собор, Арки Зимней канавки и простор Невы с ракурса, который недоступен пешеходам и даже пассажирам пароходов. А каналы с воды выглядят иначе, чем с набережных. Когда плывешь на сапе, все достопримечательности на расстоянии вытянутой руки, без шума мотора. Важная информация:.

Это полноценное водное путешествие 5–6 км, которое занимает 1,5–2 часа. Мы не гоним, останавливаемся для фото. Подходит новичкам, но даёт достаточно впечатлений и опытным • Внимание! Экскурсия доступна для детей от 14 лет • Приезжайте за 10 минут до старта. Остальные важные детали — в ваучере.