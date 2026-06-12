Приглашаем отправиться на сап-прогулку по главным рекам и каналам города — от Мойки и Невы до канала Грибоедова.
Вы увидите знаковые достопримечательности с воды, насладитесь тишиной утреннего города и сделаете эффектные фотографии с уникальных ракурсов.
Вы увидите знаковые достопримечательности с воды, насладитесь тишиной утреннего города и сделаете эффектные фотографии с уникальных ракурсов.
Описание экскурсии
Санкт-Петербург с воды Санкт-Петербург с воды — это совсем другой город. Утром, пока набережные пусты, каналы работают как оптический театр: вы плывёте в тишине, а мимо проплывают фасады, арки, ограды и шпили. Наш маршрут проходит по главным водным артериям центра: Мойка, Лебяжья канавка, Нева, Зимняя канавка, Фонтанка и канал Грибоедова. Как мы плывём:
- Мы стартуем на Мойке — одной из самых красивых и спокойных рек в центре.
- Ныряем в Лебяжью канавку — узкий и зелёный проход, где вода почти не движется.
- Выходим в Неву — здесь открывается простор, Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова.
- Сворачиваем в Зимнюю канавку. Её знаменитые арки — один из главных кадров всей прогулки.
- Затем — Фонтанка, а после — главный сюжет: заходим в канал Грибоедова. Здесь над головой нависают дома и мосты, и неожиданно появляется Спас на Крови. Он заполняет собой весь обзор — такого с воды вы точно не ожидаете.
Финишируем там, где начали — на Мойке. Почему выбирают эту прогулку: Это идеальный вариант для тех, кто ищет активный отдых в Санкт-Петербурге на воде. Вы увидите Марсово поле и Летний сад, Спас на Крови и Казанский собор, Арки Зимней канавки и простор Невы с ракурса, который недоступен пешеходам и даже пассажирам пароходов. А каналы с воды выглядят иначе, чем с набережных. Когда плывешь на сапе, все достопримечательности на расстоянии вытянутой руки, без шума мотора. Важная информация:.
Финишируем там, где начали — на Мойке. Почему выбирают эту прогулку: Это идеальный вариант для тех, кто ищет активный отдых в Санкт-Петербурге на воде. Вы увидите Марсово поле и Летний сад, Спас на Крови и Казанский собор, Арки Зимней канавки и простор Невы с ракурса, который недоступен пешеходам и даже пассажирам пароходов. А каналы с воды выглядят иначе, чем с набережных. Когда плывешь на сапе, все достопримечательности на расстоянии вытянутой руки, без шума мотора. Важная информация:.
Это полноценное водное путешествие 5–6 км, которое занимает 1,5–2 часа. Мы не гоним, останавливаемся для фото. Подходит новичкам, но даёт достаточно впечатлений и опытным • Внимание! Экскурсия доступна для детей от 14 лет • Приезжайте за 10 минут до старта. Остальные важные детали — в ваучере.
Ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Марсово поле (вид с Лебяжьей канавки)
- Летний сад (ограда и деревья)
- Михайловский сад
- Спас на Крови (кульминация прогулки)
- Казанский собор (возможно, успеем доплыть и до него)
- Петропавловская крепость (издалека, но фото получатся отличные)
- Нева
- Арки Зимней канавки
- Стрелка Васильевского острова (издалека)
Что включено
- Все необходимое оборудование
- Инструктаж
- Сопровождение и фотографирование
- Перекус
Что не входит в цену
- Трансфер до места проведения
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 2-й Садовый мост
Завершение: Набережная реки Мойки у второго Садового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Это полноценное водное путешествие 5-6 км, которое занимает 1,5-2 часа. Мы не гоним, останавливаемся для фото. Подходит новичкам, но даёт достаточно впечатлений и опытным
- Внимание! Экскурсия доступна для детей от 14 лет
- Приезжайте за 10 минут до старта. Остальные важные детали - в ваучере
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Самые классные воспоминания за поездку в Питер! Красивые виды, уникальные локации для фото, приятная активность.
Не смотря на ранний подъем, не пожалели что выбрали эту экскурсию.
Отдельное спасибо инструктору Евгению, профессионал своего
Не смотря на ранний подъем, не пожалели что выбрали эту экскурсию.
Отдельное спасибо инструктору Евгению, профессионал своего
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Д
Сегодня первый раз каталась на сапе. Сказать, что это разрыв сердечка-это ничего не сказать! Просто эстетический экстаз! Инструктору Евгению отдельное спасибо-всё популярно объяснил, на всём пути давал советы, устроил настоящую фотосессию, за что отдельное спасибо! Ради этих эмоций и этой красоты явно стоило лететь из Новосибирска! 🤘 рекомендую однозначно! 🔥🔥🔥 спасибо вам!!!
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Я
Прогулка была замечательной, из-за не самой лучшей погоды (чуть пасмурно), у нас была мини группа из 3-х человек. Взглянули на город с новой стороны, посмотрели на Спас, прокатились по Фонтанке и Мойке, даже вышли на Неву. Инструктор Евгений все доходчиво объяснил, при сложностях сразу помогал, а сколько фото сделал. 100% рекомендация
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Е
Просто лучшее, что мы могли придумать вообще. Супер прогулка, можно рассмотреть Питер совсем с другого ракурса. Это не супер дешево, но каждая копеечка того стоит. Нам очень повезло с погодой, было тепло, вода не лед. Ребята инструкторы - супер, помогают, подсказывают, так еще и очень круто фоткают. Нас было 6 девчонок, мы в полном восторге!
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Ю
Очень понравилось! Прогулка на сапах до Спаса на Крови - это шикарные виды и совершенно новые эмоции от знакомых мест.
Отдельное спасибо гиду Евгению за отличную атмосферу и фотографии. Новичкам точно не о чем переживать: управлять доской оказалось совсем несложно. Смело рекомендую!
Отдельное спасибо гиду Евгению за отличную атмосферу и фотографии. Новичкам точно не о чем переживать: управлять доской оказалось совсем несложно. Смело рекомендую!
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В
Большое спасибо за прогулку! Доброжелательный и активный инструктор Евгений всё рассказал, провел нас красивейшим маршрутом по всем главным каналам, ехали вдали от толпы. Евгений каждому сделал много фото, свой телефон можно было не доставать из чехла)
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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