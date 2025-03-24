Мои заказы

Шалом, синагога! Семейная экскурсия

Вместе с детьми побывать в Большой хоральной синагоге Петербурга и узнать о религии и жизни евреев
Почему неделя начинается с воскресенья и кто такой раввин? На экскурсии по синагоге у детей всегда много вопросов.

Всей семьёй и в нескучном формате вы познакомитесь с религиозной и общественной жизнью евреев на примере Большой хоральной синагоги. Также вы побываете в Малой синагоге (она рядом) с интерьерами в мавританском стиле.
5
1 отзыв
Шалом, синагога! Семейная экскурсия
Шалом, синагога! Семейная экскурсия
Шалом, синагога! Семейная экскурсия
Ближайшие даты:
6
июл7
июл8
июл9
июл10
июл13
июл14
июл
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Большая хоральная синагога

  • Встречаемся в холле перед входом в главный зал. Желающие наденут кипу — традиционный головной убор иудеев
  • В венчальном зале мы разыграем еврейскую свадьбу и узнаем, какую роль на этой церемонии играет еврейская мама
  • В большом зале хранится главное сокровище евреев — Тора, священный текст, содержащий законы и наставления, данные Богом. Вы увидите маленькую копию сакральной книги
  • На макете рассмотрим особенности строения здания, ведь Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге — вторая по величине в Европе и первая в России

Малая синагога. Поднимемся на женские галереи и насладимся сверху красотой зала в мавританском стиле.

Приятный бонус: по окончании каждый участник получит открытку, иллюстрирующую еврейские традиции и обычаи.

Кому подойдёт эта экскурсия

Эта программа рассчитана на семьи с детьми от 5 лет. Чтобы маленькие участники не заскучали, мы используем интерактивные форматы. Для нас важно, чтобы интересно было всем членам семьи. Мы рады всем интересующимся, независимо от конфессии и национальности. Материал адаптируем под уровень вашей осведомлённости.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большой хоральной синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
24 мар 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию и погружение в другую культуру. Экскурсовод Инна выше всяких похвал. Спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Тайны Петербурга: познавательная прогулка с детьми 8-12 лет
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Петербурга: прогулка с детьми
Погрузитесь в загадочный мир Петербурга вместе с детьми! Архитекторы, цари и даже верблюд ждут вас на этой увлекательной прогулке
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
От кошек до слонов: семейное путешествие по Петербургу
Пешая
1.5 часа
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто на Фонтанке живёт: семейная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с увлекательными историями от кошек и собак. Прогулка по знаковым местам города без лишних затрат
Начало: У Елисеевского универмага
Завтра в 15:30
6 июл в 13:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 5 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Пешая
2 часа
25 отзывов
Квест
до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Код Петербурга»
Раскрыть тайный смысл известных достопримечательностей, исследуя город со всех сторон
Начало: Возле станции метро «Невский проспект»
Завтра в 12:00
6 июл в 14:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге