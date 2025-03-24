Почему неделя начинается с воскресенья и кто такой раввин? На экскурсии по синагоге у детей всегда много вопросов.
Всей семьёй и в нескучном формате вы познакомитесь с религиозной и общественной жизнью евреев на примере Большой хоральной синагоги. Также вы побываете в Малой синагоге (она рядом) с интерьерами в мавританском стиле.
Всей семьёй и в нескучном формате вы познакомитесь с религиозной и общественной жизнью евреев на примере Большой хоральной синагоги. Также вы побываете в Малой синагоге (она рядом) с интерьерами в мавританском стиле.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Большая хоральная синагога
- Встречаемся в холле перед входом в главный зал. Желающие наденут кипу — традиционный головной убор иудеев
- В венчальном зале мы разыграем еврейскую свадьбу и узнаем, какую роль на этой церемонии играет еврейская мама
- В большом зале хранится главное сокровище евреев — Тора, священный текст, содержащий законы и наставления, данные Богом. Вы увидите маленькую копию сакральной книги
- На макете рассмотрим особенности строения здания, ведь Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге — вторая по величине в Европе и первая в России
Малая синагога. Поднимемся на женские галереи и насладимся сверху красотой зала в мавританском стиле.
Приятный бонус: по окончании каждый участник получит открытку, иллюстрирующую еврейские традиции и обычаи.
Кому подойдёт эта экскурсия
Эта программа рассчитана на семьи с детьми от 5 лет. Чтобы маленькие участники не заскучали, мы используем интерактивные форматы. Для нас важно, чтобы интересно было всем членам семьи. Мы рады всем интересующимся, независимо от конфессии и национальности. Материал адаптируем под уровень вашей осведомлённости.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большой хоральной синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 28 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и представители еврейской общины Санкт-Петербурга. Проведём для вас не просто экскурсию по синагоге, а расскажем об истории еврейской общины в Петербурге, поделимся мудростью нашего народа,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
24 мар 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию и погружение в другую культуру. Экскурсовод Инна выше всяких похвал. Спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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