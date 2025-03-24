Почему неделя начинается с воскресенья и кто такой раввин? На экскурсии по синагоге у детей всегда много вопросов. Всей семьёй и в нескучном формате вы познакомитесь с религиозной и общественной жизнью евреев на примере Большой хоральной синагоги. Также вы побываете в Малой синагоге (она рядом) с интерьерами в мавританском стиле.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Большая хоральная синагога

Встречаемся в холле перед входом в главный зал. Желающие наденут кипу — традиционный головной убор иудеев

перед входом в главный зал. Желающие наденут кипу — традиционный головной убор иудеев В венчальном зале мы разыграем еврейскую свадьбу и узнаем, какую роль на этой церемонии играет еврейская мама

мы разыграем еврейскую свадьбу и узнаем, какую роль на этой церемонии играет еврейская мама В большом зале хранится главное сокровище евреев — Тора, священный текст, содержащий законы и наставления, данные Богом. Вы увидите маленькую копию сакральной книги

хранится главное сокровище евреев — Тора, священный текст, содержащий законы и наставления, данные Богом. Вы увидите маленькую копию сакральной книги На макете рассмотрим особенности строения здания, ведь Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге — вторая по величине в Европе и первая в России

Малая синагога. Поднимемся на женские галереи и насладимся сверху красотой зала в мавританском стиле.

Приятный бонус: по окончании каждый участник получит открытку, иллюстрирующую еврейские традиции и обычаи.

Кому подойдёт эта экскурсия

Эта программа рассчитана на семьи с детьми от 5 лет. Чтобы маленькие участники не заскучали, мы используем интерактивные форматы. Для нас важно, чтобы интересно было всем членам семьи. Мы рады всем интересующимся, независимо от конфессии и национальности. Материал адаптируем под уровень вашей осведомлённости.