Судьбы дворянских усадеб и дворцов после революции чаще всего были трагичными. Резиденции Шереметевых тоже порядком досталось в бурном 20 веке.
Однако символично, что во дворце известных меценатов и ценителей музыки сегодня находится именно музей музыкальных инструментов. Об истории дворца и чудесном искусстве мы и поговорим на нашей экскурсии.
Описание билета
- Мы посетим жилые покои Шереметевых, которые помнят яркие страницы истории России: в гостях у знатных хозяев были представители правящей династии, известные деятели искусств и заезжие знаменитости
- Побываем в комнате, где Пушкин позировал для самого известного своего портрета
- Заглянем в зал, упоминаемый в ахматовской «Поэме без героя»
- Рассмотрим музыкальные инструменты, на которых играли Николай I и Николай II
- Увидим личные вещи самых известных российских композиторов
Организационные детали
Все участники получат персональные радиогиды — даже при перемещении между точками рассказа вы будете слышать каждое слово.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шереметевского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного. Спасибо экскурсоводу.
