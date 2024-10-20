На нашей экскурсии вас ждет посещение Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски. В пути гид расскажет вам о северных традициях, легендах и природе, а также о местах, которые вы увидите за окном. Путешествие по Карелии на автобусе класса Люкс будет максимально комфортным, а маршрут — невероятно живописным и познавательным.

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Описание экскурсии

Уникальная программа путешествия в Рускеалу

Погрузитесь в удивительный мир рускеальского «подземного космоса» и откройте для себя все тайны мраморного каньона. Эта программа предлагает вам уникальную возможность не только увидеть красоту подземных пространств, но и насладиться атмосферой горного парка.

Наслаждайтесь свободным временем

Благодаря раннему прибытию и увеличенному свободному времени, вы сможете неспешно прогуляться по всей территории парка после экскурсии. Это идеальный способ близко познакомиться с подземным и наземным миром Рускеалы, ощутить гармонию природы и вдохновение, которое она дарит.

Правила оплаты тура

Обратите внимание на важные моменты, касающиеся оплаты тура:

Предоплата или полная оплата тура на "Спутник8" должна быть осуществлена онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;

Если вы выбрали предоплату на "Спутник8", то недостающую сумму нужно оплатить по ссылке организаторов также в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя красоту и загадки Рускеалы!