Сказочная Рускеала: Мраморный каньон и подземное царство

На нашей экскурсии вас ждет посещение Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.

В пути гид расскажет вам о северных традициях, легендах и природе, а также о местах, которые вы увидите за окном.

Путешествие по Карелии на автобусе класса Люкс будет максимально комфортным, а маршрут — невероятно живописным и познавательным.
4.86
14 отзывов
Сказочная Рускеала: Мраморный каньон и подземное царство
Сказочная Рускеала: Мраморный каньон и подземное царство
Сказочная Рускеала: Мраморный каньон и подземное царство
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Уникальная программа путешествия в Рускеалу

Погрузитесь в удивительный мир рускеальского «подземного космоса» и откройте для себя все тайны мраморного каньона. Эта программа предлагает вам уникальную возможность не только увидеть красоту подземных пространств, но и насладиться атмосферой горного парка.

Наслаждайтесь свободным временем

Благодаря раннему прибытию и увеличенному свободному времени, вы сможете неспешно прогуляться по всей территории парка после экскурсии. Это идеальный способ близко познакомиться с подземным и наземным миром Рускеалы, ощутить гармонию природы и вдохновение, которое она дарит.

Правила оплаты тура

Обратите внимание на важные моменты, касающиеся оплаты тура:

  • Предоплата или полная оплата тура на "Спутник8" должна быть осуществлена онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Если вы выбрали предоплату на "Спутник8", то недостающую сумму нужно оплатить по ссылке организаторов также в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя красоту и загадки Рускеалы!

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пакет Стандартный (Экскурсия Подземная Рускеала не входит в стоимость)2 790 ₽
Пакет Полный (все билеты входят в стоимость)4 790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги, включенные в тур:
  • ""
  • Трансфер на комфортном современном автобусе
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Экскурсия по горному парку с метаны гидом
  • Посещение мест съемок знаменитых фильмов у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Работа профессионального гида на протяжении всего тура
  • В пакет / «полный/» помимо перечисленных услуг также входит:
  • Экскурсия «Подземная Рускеала»
Что не входит в цену
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. чел. (скидка студентам, школьникам и пенсионерам - 50р.)
Место начала и завершения?
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важно:
  • Туроператор не несет ответственности за дорожную обстановку и погодные условия, которые могут послужить причиной задержек в пути. Именно по этой причине время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное. При покупке авиа и ж/д билетов необходимо учитывать эту информацию
  • В зимний и осенне-весенний период осмотр некоторых объектов может проходить в темное время суток из-за короткого светового дня
  • В случае, если погодные условия угрожают безопасности туристов, организатор оставляет за собой право изменять программу тура, заменяя одни объекты на другие или исключая объект при невозможности замены
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
2
3
2
1
К
20 окт 2024
Нормальный автобус, чистый, исправный))
Отличный водитель!
И совершенно потрясающий экскурсовод.
Не люблю экскурсии, но экскурсовода Ирину слушала всю дорогу туда и обратно, несмотря на то, что поехала после бессонной ночи, очень интересно рассказывает,
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очень много знает, ни капли формальности в экскурсии, ни малейшего впечатления заученного текста, всё Лего и свободно, просто чудо! Сразу видно, что человек свою работу любит и развивается в ней.
Большое спасибо за прекрасные впечатления!

К
17 апр 2022
Е
3 фев 2022
В
10 дек 2021
Т
6 янв 2017
Мы надели каски и нас назвали «шахтерами». В самой пещере довольно прохладно, сыро и вода под ногами. Вначале нам сказки о возможных летучих мышах и мы их искали с семьей
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глазами (это отступление). Вот и все. По ходу движения нам рассказывали о том как была найдена пещера, как ее создавали, что означают определенные потертости, порезы и т. д и т. п. Даже показали пенистое место и объяснили тектоническое движение земной коры (для меня это было самым интересным моментом, так как я люблю науку). Нас провели по низким потолкам (где высокие люди вечно бились касками об потолок) в самый центр (подземное ледяное озеро). Ну, красиво, да, страшно (т. к. мостики были плавучими), огоньки там всякие, подсветка, немного льда, ледяные сталактиты и сталагмиты (хотя о них упомянули только один раз)… вроде все. Весь экстрим… Нам показали всю эту красоту… и мы пошли в обратную сторону.

Л
1 янв 2017
28 декабря мы ездили в однодневный тур в горный парк "Рускеала" с прекрасным гидом Шаровым Александром и профессиональным водителем по Карельским горкам Вадимом. Поездка отличная! Мы очень довольны! И как
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сказал наш гид:"Карелия - это прекрасный край, который стоит на камнях, из которых растут деревья, а под камнями текут хрустальные реки!" Еще долго будет Карелия сниться. Это место, в которое хочется вернуться опять.

Д
28 дек 2016
Ездила с подругой в однодневный тур в горный парк "Рускеала". Все очень здорово. Отличный гид Александр рассказывал всё интересно и совсем не скучно. Ощущение будто изучили историю Карелии от Адама до Потсдама. Очень интересный маршрут.
Е
25 дек 2016
Вчера вернулись из горного парка "Рускеала"! Спасибо огромное за комфортный отдых, парк просто потрясающий. Гид Александр очень интересно и с чувством юмора рассказывал об истории этих замечательных мест. Приятно, когда одновременно отдыхаешь и получаешь полезную информацию)
Ю
9 янв 2016
Огромное спасибо за вчерашнюю поездку с гидом Надеждой и водителем Алексеем. Люди настоящие профессионалы!!! Салон был тёплым. Интересная обзорная экскурсия в пути. Надежда рассказывает все ненавязчиво и интересно. Все посмотрели,что
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было запланировано. Без спешки и беготни. Обзорная экскурсия по карьеру была интересной. Потом свободное время. И подсветка. Очень красиво!!!!!! Обратно доехали так же замечательно. Спасибо Алексею за профессиональную езду!!! Всем спасибо за отличную организацию!!!!!!

Я
8 янв 2016
У вас в фирме работают замечательные профессиональные, ответственные люди! Александр, Геннадий, Владимир. Случится может всякое. Только благодаря этим людям и прекрасной природе Карелии у меня останутся приятные воспоминания о моем маленьком приключении. Обязательно посещу Карелию летом.
Е
8 янв 2016
Спасибо команде "СканТур" за столь увлекательное путешествие (начиная от девушек принимавших заказы заканчивая нашим водителем - кстати, водитель Виктор, Вы супер мега опытный водитель - Выпишите премию). Гид Александр - Вы очень интересный человек! С Вами приятно пообщаться.
О
6 янв 2016
Мы ездили 5.01 в Рускеала, было очень холодно -27, поэтому на экскурсию нужно обувать самую теплую обувь!! Дорога была скользкая и в одном месте автобус занесло, пришлось всем выйти и
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минут 40 простоять на морозе, а мужчинам даже потолкать автобус)) но ничего с этим справились! Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала историю народов Карелии, поэтому спать в дороге не хотелось. Парк очень понравился, несмотря на мороз.

М
3 янв 2016
Хочу сказать огромное Вам спасибо за организацию тура в Карелию, горный парк Рускеала на котором я побывала 26 декабря! Для меня это был чудесный подарок на День Рождения! Спасибо большое нашему гиду - Анастасии. Из её расказа о Карелии я узнала очень много нового и интересного. Все было очень здорово, СПАСИБО!
Л
28 дек 2015
Хочется сказать огромное спасибо за прекрасную поездку 26 дек. в удивительное место Карелии горный парк Рускеала. Очень понравилась работа гида Анастасии. Рассказ о Карелии был очень интересным!!!!!

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